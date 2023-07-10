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Эксперты признали сеть МегаФона лучшей в России по покрытию и скорости интернета

10 июля 2023, 10:55
Фото: МегаФон
Мобильная сеть МегаФона признана лучшей в России. В 2023 году оператор сохранил лидерство по покрытию сети и скорости мобильного интернета. Об этом свидетельствуют итоги независимого исследования международной компании Ookla®.

Результаты исследования международной компании основаны на замерах скорости мобильного интернета. Их абоненты всех операторов делали со своих устройств с помощью приложения Speedtest® в течение первого полугодия. Данные замеров от пользователей позволяют оценить скорость в любой локации на всей территории России. Для составления рейтинга Ookla проанализировала 5 миллионов замеров с 1 миллиона различных устройств.

Для того, чтобы оценить покрытие мобильных сетей, аналитики изучают наличие и качество сервисов операторов на каждом участке площадью 100×100 метров на всей территории страны, где присутствует мобильная связь. Эксперты Ookla проанализировали более 3,2 миллиардов замеров, полученных от 2 миллионов уникальных устройств. МегаФон признан лидером по этому показателю второй год подряд.

По скорости мобильного интернета МегаФон сохраняет за собой первенство уже на протяжении 7 лет. Средняя скорость скачивания в сети составила 29,34 Мбит/с, а скорость загрузки данных — 9,71 Мбит/с. На сегодняшний день оператор выдает самые высокие скорости в России для пользователей мобильной связи.

Фото: МегаФон

Высокая скорость передачи данных стала результатом работы по развитию сети. Компания модернизировала и расширяла покрытие в городах, сельской местности, а также труднодоступных районах. В Свердловской области только с начала этого года инженеры МегаФона обновили и построили свыше 100 базовых станций. Телеком-услуги были улучшены в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Березовском, Каменске-Уральском, Полевском, Первоуральске, Асбесте, Серове и других населенных пунктах. Недавно инженеры оператора в 3,5 раза разогнали интернет в екатеринбургском метро.

За прошедший год потребление трафика продолжило расти, и мы активно работали над качеством связи — сейчас нашим абонентам доступна скорость скачивания в среднем на 20% выше ближайшего конкурента. Мы не только расширяем покрытие, но и повышаем эффективность существующей инфраструктуры. Только за счет программы рефарминга — перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE — мы смогли повысить скорость в 24 регионах на треть, — прокомментировал результаты исследования технический директор МегаФона Алексей Титов.

Подробности исследования и другая информация на сайте: https://www.megafon.ru/fastest/.

https://svr.megafon.ru/fastest/?erid=LjN8K55U4

#Анастасия Имамахметова#Россия#Свердловская область#Общество#Мегафон#Интернет#Мобильная связь
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