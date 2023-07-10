Есть пострадавший: сухая трава и два частных дома загорелись в Верхней Пышме

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
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Updated Сегодня, 03:45
Пламя распространилось по сухой траве и перебросилось на жилые здания. Пожар выехали тушить 39 специалистов с использованием 11 техники, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
В небе заметен столб плотного темного дыма. По словам одного из очевидцев, владелец одного из пострадавших домов получил ожоги. Мужчину увезли в больницу на скорой помощи. Также известно, что от огня были повреждены два автомобиля, пишет Е1.
Для устранения пожара принимаются все необходимые меры.
Напомним, 6 июля 2023 года в Екатеринбурге случился пожар в кардиологической клинике. Огонь вспыхнул в подвальном помещении. Пострадавших нет.