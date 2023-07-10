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Генконсульство Казахстана открылось в Екатеринбурге 10 июля

10 июля 2023, 08:23
Фото: Telegram-канал «Свердловский пул»
В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие генерального Консульства Казахстана. Церемония состоялась в «Атриум Палам Отеле».

Там участвовали премьер-министр республики Алихан Смаилов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом сообщается в Telegram-канале «Свердловский пул».

Фото: Telegram-канал «Свердловский пул»

Во время торжественной церемонии был поднят флаг Казахстана, а перед входом в представительство Алихан Смаилов и Евгений Куйвашев обрезали красную ленту. Состоялся и фуршет.

Отмечается, что работа генконсульства должна повысить результативность сотрудничества Среднего Урала и Казахстана.

Ранее был назначен новый генконсул Казахстана в Екатеринбурге. Им стал дипломат Жарас Мамутбеков. Он будет выполнять консульские функции в пределах округа, включающего Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую, Курганскую области и Пермский край.

А до этого для решения данных вопросов жителям региона нужно было выезжать в Казань.

Консульство Казахстана будет открыто в Екатеринбурге к началу лета
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Генконсульство#Казахстан#Церемония открытия#Флаг#Общество
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