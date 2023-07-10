Генконсульство Казахстана открылось в Екатеринбурге 10 июля

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Там участвовали премьер-министр республики Алихан Смаилов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом сообщается в Telegram-канале «Свердловский пул».
Во время торжественной церемонии был поднят флаг Казахстана, а перед входом в представительство Алихан Смаилов и Евгений Куйвашев обрезали красную ленту. Состоялся и фуршет.
Отмечается, что работа генконсульства должна повысить результативность сотрудничества Среднего Урала и Казахстана.
Ранее был назначен новый генконсул Казахстана в Екатеринбурге. Им стал дипломат Жарас Мамутбеков. Он будет выполнять консульские функции в пределах округа, включающего Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую, Курганскую области и Пермский край.
А до этого для решения данных вопросов жителям региона нужно было выезжать в Казань.