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Гостиница «Исеть» и другие исторические объекты Екатеринбурга будут отреставрированы

10 июля 2023, 14:56
Фото: 1MI
В Екатеринбурге отреставрируют девять закрытых исторических объектов города.

Восстановлению подлежат следующие объекты культурного наследия: гостиница «Исеть», земская школа, дом купца Флоринского, дом городского главы Симонова, усадьбы Е. С. Бородиной, ротмистра Переяславцева и «Товарищества А. Печенкина и К», жилой дом И. А. Петрова, усадебный дом в стиле классицизма.

На реконструкцию зданий и прилегающих территорий будет израсходовано не менее восьми миллиардов рублей. Все реставрационные работы планируется закончить к концу 2028 года, рассказали в пресс-службе «Делового дома на Архиерейской».

В организации рассказали, что после того, как все работы будут завершены, в этих зданиях будут открыты рестораны и другие объекты коммерции.

Напомним, в поселке Висим под Нижним Тагилом идут реконструкционные работы дома-музея Д. Н. Мамина-Сибиряка. Реставрацию завершат к концу августа 2023 года.

Дом-музей Мамина-Сибиряка отреставрируют в поселке Висим под Нижним Тагилом
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Реставрация#Реконструкция#Исторические здания#Объекты культурного наследия#Ремонтные работы#Общество
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