Гостиница «Исеть» и другие исторические объекты Екатеринбурга будут отреставрированы

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Восстановлению подлежат следующие объекты культурного наследия: гостиница «Исеть», земская школа, дом купца Флоринского, дом городского главы Симонова, усадьбы Е. С. Бородиной, ротмистра Переяславцева и «Товарищества А. Печенкина и К», жилой дом И. А. Петрова, усадебный дом в стиле классицизма.
На реконструкцию зданий и прилегающих территорий будет израсходовано не менее восьми миллиардов рублей. Все реставрационные работы планируется закончить к концу 2028 года, рассказали в пресс-службе «Делового дома на Архиерейской».
В организации рассказали, что после того, как все работы будут завершены, в этих зданиях будут открыты рестораны и другие объекты коммерции.
Напомним, в поселке Висим под Нижним Тагилом идут реконструкционные работы дома-музея Д. Н. Мамина-Сибиряка. Реставрацию завершат к концу августа 2023 года.