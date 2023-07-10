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Итоги недели в Нижнем Тагиле: выбросы сероводорода, лесные пожары и отлов браконьеров

10 июля 2023, 07:32
Фото: tagilcity.ru
Превышение сероводорода фиксировал газоанализатор TagilCity.ru и посты УГМС в Нижнем Тагиле, в Свердловской области вновь горят леса, а на водоемах начали отлавливать браконьеров. Главные экологические события за неделю с 3 по 9 июля.

Всю прошедшую неделю в городе стояла жаркая и маловетреная погода, в связи с чем в городе действовал режим неблагоприятных метеоусловий, который 7 июля снова продлили еще на пять дней. В эти дни Нижний Тагил часто накрывала дымка от промышленных выбросов и лесных пожаров.

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Газоанализатор TagilCity.ru фиксировал превышение вредных веществ три дня подряд. 4 июля замеры были проведены в трех точках города. В двух из них — центре и Сухоложском поселке — обнаружен сероводород с превышением нормы в 1,25 раза. 5 июля прибор ловил диоксид азота возле вокзала с превышением до 1,5 раза. 6 июля в этом же месте снова было превышение сероводорода в 1,25 раза.

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Пост государственного мониторинга УГМС также в период с 4 по 6 июля ловил на Сухоложском поселке превышение сероводорода до 1,1 ПДК. Данные за остальные дни ведомство пока не опубликовало.

Помимо промышленных выбросов города Свердловской области вновь начал накрывать смог от лесных пожар. В Екатеринбурге запах гари появился 5 июля. В этот же день загорелся лес в районе Леневки под Нижним Тагилом. А запах от горящего леса появился в городе на следующий день — 6 июля.

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TagilCity.ru подсчитал, сколько дней в июне жители Нижнего Тагила дышали воздухом с превышением вредных веществ. Оказалось, что из 30 дней только девять из них были «чистыми». В остальные 21 газоанализатор редакции и посты УГМС ловили превышение выбросов 60 раз. Чаще всего это был сероводород на Сухоложском поселке. Точка замеров в этом районе расположена примерно в полукилометре от коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК.

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В Нижнем Тагиле начали отлавливать браконьеров, которые незаконно добывают рыбу в местных водоемах. Спасатели в ходе рейдов нашли несколько сетей, расставленных на мелководье. Снасти были ликвидированы, а пойманная рыба выпущена обратно в воду.

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#Анна Григорьева#Выбросы#Сероводород#Лесные пожары#Браконьеры#Экология#Эксклюзив#Итоги недели#Свердловская область#Нижний Тагил#Екатеринбург
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