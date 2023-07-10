TagilCity.ru подсчитал, сколько дней в июне жители Нижнего Тагила дышали воздухом с превышением вредных веществ. Оказалось, что из 30 дней только девять из них были «чистыми». В остальные 21 газоанализатор редакции и посты УГМС ловили превышение выбросов 60 раз. Чаще всего это был сероводород на Сухоложском поселке. Точка замеров в этом районе расположена примерно в полукилометре от коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК.