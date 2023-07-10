Изнасиловали и подожгли: подростки в Пермском крае напали на 15-летнюю девушку

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Пострадавшую с серьезными ожогами госпитализировали в больницу, где врачи ей оказывают необходимое лечение, сообщает издание «ПроПермь.ру».
На девушку напали несколько подростков, которые перед этим выпивали алкоголь. Молодые люди ее изнасиловали, подожгли, а потом положили около железнодорожных путей.
Лежавшую девочку заметил машинист. Он сразу сообщил об этом в полицию и вызвал бригаду скорой помощи, пишет «КП-Пермь». После осмотра врачи решили не транспортировать ее в пермскую больницу, а оставить в местной, так как из-за ее тяжелого состояния перевозить ее опасно.
Один из напавших подростков вскоре был задержан. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по факту происшествия.
Напомним, ночью 1 июля 2023 года в Нижнем Тагиле неизвестный мужчина избил 27-летнюю девушку в подъезде ее дома. В результате нападения у девушки оказался сломан нос и заплыл один глаз.