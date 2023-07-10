Изнасиловали и подожгли: подростки в Пермском крае напали на 15-летнюю девушку

Лежавшую девочку заметил машинист. Он сразу сообщил об этом в полицию и вызвал бригаду скорой помощи, пишет «КП-Пермь». После осмотра врачи решили не транспортировать ее в пермскую больницу, а оставить в местной, так как из-за ее тяжелого состояния перевозить ее опасно.