«Комавтотранс» забрал очередной контракт на обслуживание скверов в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Договор стоимостью около 76 миллионов рублей администрация Нижнего Тагила заключит с организацией до 30 июня 2024 года.
Согласно техзаданию, содержать в порядке необходимо 56 общественных территорий. Помимо уборки мусора подрядчику необходимо косить траву, убирать опавшую листву и снег, чистить дорожки и лестницы, обрезать кустарники и содержать в порядке детские песочницы.
Напомним, ООО «Комавтотранс» из Нижнего Тагила в ближайший год также займется содержанием и обслуживанием кладбищ в городе и пригороде. Компания выиграла контракт стоимостью 32 миллиона рублей.