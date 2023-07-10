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«Комавтотранс» забрал очередной контракт на обслуживание скверов в Нижнем Тагиле

10 июля 2023, 14:30
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле определен подрядчик на обслуживание парков и скверов

В Нижнем Тагиле определили подрядчика, который будет обслуживать парки и скверы в ближайший год. Работами займется ООО «Комавтотранс».

Договор стоимостью около 76 миллионов рублей администрация Нижнего Тагила заключит с организацией до 30 июня 2024 года.

Согласно техзаданию, содержать в порядке необходимо 56 общественных территорий. Помимо уборки мусора подрядчику необходимо косить траву, убирать опавшую листву и снег, чистить дорожки и лестницы, обрезать кустарники и содержать в порядке детские песочницы.

Напомним, ООО «Комавтотранс» из Нижнего Тагила в ближайший год также займется содержанием и обслуживанием кладбищ в городе и пригороде. Компания выиграла контракт стоимостью 32 миллиона рублей.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Закупка#Подрядчик#Парк#Сквер#Обслуживание#Город#Эксклюзив
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