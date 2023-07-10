Коровы захватили пляж под Екатеринбургом и нагадили в воду

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
При этом в водоеме купались люди. Это произошло в поселке Таватуй около базы отдыха «Солнечный берег». После случившегося купающиеся не стали выходить из водоема, сообщает Е1.
Очевидцы сняли произошедшее на видео. Представители базы отдыха рассказали, что пляж не относится к их территории. Поэтому они не ответственны за происходящее там. В администрации Невьянска отметили, что в этом месте итак нельзя купаться, как и на всей территории города.
Ранее сообщалось что лишь пять пляжей региона пригодны для отдыха. При этом даже на них не разрешено купаться.