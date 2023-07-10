Коровы захватили пляж под Екатеринбургом и нагадили в воду

Очевидцы сняли произошедшее на видео. Представители базы отдыха рассказали, что пляж не относится к их территории. Поэтому они не ответственны за происходящее там. В администрации Невьянска отметили, что в этом месте итак нельзя купаться, как и на всей территории города.