tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Изображение материала

Коровы захватили пляж под Екатеринбургом и нагадили в воду

10 июля 2023, 13:16
Фото: Скрин с видео Е1
Под Екатеринбургом коровы пришли на пляж, где нагадили в воду и напугали отдыхающих.

При этом в водоеме купались люди. Это произошло в поселке Таватуй около базы отдыха «Солнечный берег». После случившегося купающиеся не стали выходить из водоема, сообщает Е1.

Очевидцы сняли произошедшее на видео. Представители базы отдыха рассказали, что пляж не относится к их территории. Поэтому они не ответственны за происходящее там. В администрации Невьянска отметили, что в этом месте итак нельзя купаться, как и на всей территории города.

Ранее сообщалось что лишь пять пляжей региона пригодны для отдыха. При этом даже на них не разрешено купаться.

Безопасные пляжи найдены в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Опасными для купания признаны все пляжи в Свердловской областиДетский пляж в Заречном закрыт из-за строительства экопаркаНа всех пляжах Свердловской области запрещено купатьсяНа каких пляжах отдыхать тагильчанам этим летом?
#Елена Озерова#Екатеринбург#Коровы#Пляж#Отдыхающие#Вода#Водоем#Происшествия
Подпишитесь
Нет зарплат — нет врачей. Почему свердловские медики не хотят работать на периферии
Сегодня, 05:14
Как выглядел центр Нижнего Тагила в 20 веке: фоторепортаж TagilCity. ru
Сегодня, 10:33
Социальная безответственность: помогает ли агрокомплекс «Горноуральский» поселку?
7 июля, 18:04
Березовую рощу в поселке Первомайский обещают закрыть для автомобилистов
Сегодня, 10:14
«Твари»: в Нижнем Тагиле владельцы продали квартиру вместе с кошкой
Сегодня, 09:13
Стала известна цена за заботу о мертвых в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:55