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Красноухая черепаха плавала в пруду на Вагонке среди уток в Нижнем Тагиле

10 июля 2023, 07:10
Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»
Среди плавающих в пруду уток горожане заметили красноухую черепаху. Необычная встреча произошла на Вагонке в Нижнем Тагиле.

Один из очевидцев предположил, что черепаха могла сбежать из дома и потеряться. Об этом рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Видео: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

При этом подписчики группы считают, что пресмыкающееся могли выбросить хозяева из-за того, что ему требуется постоянный уход. Также одна из подписчиц сообщила, что красноухая черепаха не сможет выжить в дикой природе.

Напомним, 1 июня 2023 года в Каменске-Уральском местные жители заметили в пруду плывущего лося. Вскоре животное вышло из воды, отряхнулось и побежало по улицам города.

Лось приплыл в Каменск-Уральский
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Инцидент#Черепаха#Пруд#Водоем#Утки#Природа#Видео
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