Красноухая черепаха плавала в пруду на Вагонке среди уток в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Один из очевидцев предположил, что черепаха могла сбежать из дома и потеряться. Об этом рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
При этом подписчики группы считают, что пресмыкающееся могли выбросить хозяева из-за того, что ему требуется постоянный уход. Также одна из подписчиц сообщила, что красноухая черепаха не сможет выжить в дикой природе.
Напомним, 1 июня 2023 года в Каменске-Уральском местные жители заметили в пруду плывущего лося. Вскоре животное вышло из воды, отряхнулось и побежало по улицам города.