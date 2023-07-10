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Кражи велосипедов у тагильчан чаще всего происходят на Вагонке

10 июля 2023, 08:46
Фото: 1MI
С приходом лета кражи велосипедов учащаются и являются, по сути, сезонным преступлением. С начала года в Нижнем Тагиле было украдено 25 таких транспортных средств. О действиях пострадавших и о реальных случаях в Нижнем Тагиле — в материале TagilCity.ru.

За 7 месяцев 2023 года в Нижнем Тагиле были украдены 25 велосипедов, сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе полиции. Так, большая часть — 9 — совершены в Дзержинском районе, в Ленинском районе — 7, в Тагилстроевском районе — 8 и еще одна кража произошла на территории обслуживания МУ МВД России «Нижнетагильское».

Жители города используют велосипед для передвижения не только к месту отдыха, и, но и повседневно. Основным местом совершения краж велосипедов являются подъезды домов и придомовые территории. Вопрос борьбы с фактами краж велосипедов и предотвращением количества совершаемых на территории Нижнего Тагила преступлений данного вида является особо актуальным в теплое время года, — отмечают в пресс-службе МВД.
Велосипеды в Нижнем ТагилеВелосипеды в Нижнем Тагиле
Велосипеды в Нижнем Тагиле
Фото: 1MI

Нарушителей находят, но не всегда

О том, что 22 июня велосипед племянника был украден от дома №11 пр. Вагоностроителей, Светлана сообщила в редакцию TagilCity.ru. Женщина надеялась привлечь внимание к проблеме и найти виновников. Предварительно семья обратилась в полицию. Однако проблема разрешилась сама не иначе, как чудом.

Сами увидели в ломбарде, случайно проезжали мимо, в витрине, зашли — наш. Сразу сообщили в органы правопорядка, они уже нам его вернули. Оказалось, его похитил наркоман, ранее уже замеченный за подобными делами. Мы по поводу велосипеда уже и не надеялись, если честно, — рассказала корреспонденту TagilCity.ru тагильчанка.
Украли велосипед в Нижнем ТагилеУкрали велосипед в Нижнем Тагиле
Украли велосипед в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

В полиции также рассказали, что буквально на той же неделе оперативниками отдела полиции № 16 был задержан 33-летний ранее судимый житель поселка Старатель, который дал признательные показания в краже велосипеда, совершенной в середине июня этого года из подъезда дома по улице Курортная.

Злоумышленник в вечернее время похитил транспортное средство, принадлежащее 36-летнему тагильчанину, проживающего в соседнем доме, стоимостью 7000 рублей. Сейчас велосипед изъят и возвращен владельцу, — сказали в полиции Нижнего Тагила.

Против таких нарушителей возбуждают уголовное дело по статье 158 УК Российской Федерации. Злоумышленник со Старателя сейчас находится под подпиской о невыезде, его, вероятно, ожидает наказание по части 2 ст. 158 УК РФ.

Кража велосипедов в Нижнем ТагилеКража велосипедов в Нижнем Тагиле
Кража велосипедов в Нижнем Тагиле
Фото: 1MI

Как обезопасить себя от кражи и что делать, если кража произошла

Популярным средством защиты велосипедов являются тросы. Несмотря на то, что тросы не являются гарантированным средством защиты, отказываться от их использования нельзя, потому что на их демонтаж требуется время, в течение которого владелец или кто-то из случайных свидетелей и очевидцев может вмешаться в ситуацию, уверены в МВД.

Сотрудники полиции рекомендуют владельцам велосипедов придерживаться основных правил безопасности, способствующих сохранности их имущества:

  • не оставлять велосипед без присмотра, как в подъездах домов, так и на улице рядом с магазинами и торговыми центрами;
  • не доверять присмотр за велосипедом случайным и незнакомым людям;
  • оставлять по возможности велосипеды в зоне охвата видеокамер;
  • приобретать надежные средства защиты;
  • пристегивая велосипед к ограждению, перилам или подобным конструкциям, убедиться в их устойчивости и надежности;
  • на ночь или на время долгого отсутствия оставлять велосипед в квартире или другим надежном закрываемом месте;
  • знать серийный номер велосипеда. При его отсутствии на раме сделать специальную пометку, для более легкого его опознавания;
  • в случае кражи велосипеда незамедлительно сообщить о произошедшем в полицию.
Приблизительно запомнить время совершения преступления, постараться до приезда сотрудников полиции найти свидетелей и очевидцев происшествия, записать номера их телефонов, — рекомендуют в полиции Нижнего Тагила.
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#Юлия Степанова#Велосипед#Нижний Тагил#Вагоны#Велосипедисты#Кража#Полиция#Уголовное дело#Транспорт#Эксклюзив
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