Кражи велосипедов у тагильчан чаще всего происходят на Вагонке

Популярным средством защиты велосипедов являются тросы. Несмотря на то, что тросы не являются гарантированным средством защиты, отказываться от их использования нельзя, потому что на их демонтаж требуется время, в течение которого владелец или кто-то из случайных свидетелей и очевидцев может вмешаться в ситуацию, уверены в МВД.