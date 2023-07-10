Квартиры подорожали в Нижнем Тагиле за полгода на 10,8%

К такому выводу пришли аналитики портала «Мир квартир». К большим городам они отнесли населенные пункты, в которых проживает более 300 тысяч человек. В 63 из этих городов стоимость квадратного метра возросла за последние полгода.



Отмечается, что на 69 строчке находится город Магнитогорск, где 1 кв.м стоит 63,5 тысячи рублей. А в Екатеринбурге квадратный метр стоит 110,5 тысяч рублей (17 место), в Москве — 301 тысячу рублей (самое дорогое жилье в стране, согласно данным рейтинга).