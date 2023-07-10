Квартиры подорожали в Нижнем Тагиле за полгода на 10,8%

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
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Updated Сегодня, 08:07
Таким образом, один «квадрат» подорожал ровно за полгода на 10,8%. Средняя квартира в Нижнем Тагиле стоит примерно 2,6 млн рублей. При этом город расположен на 70 месте из 70 крупных городов России по дешевизне квартир.
К такому выводу пришли аналитики портала «Мир квартир». К большим городам они отнесли населенные пункты, в которых проживает более 300 тысяч человек. В 63 из этих городов стоимость квадратного метра возросла за последние полгода.
Отмечается, что на 69 строчке находится город Магнитогорск, где 1 кв.м стоит 63,5 тысячи рублей. А в Екатеринбурге квадратный метр стоит 110,5 тысяч рублей (17 место), в Москве — 301 тысячу рублей (самое дорогое жилье в стране, согласно данным рейтинга).