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Неизвестные обстреляли окна дома в Екатеринбурге

10 июля 2023, 07:32
Фото: Е1
Неизвестные злоумышленники обстреляли окна квартирах в пятиэтажно доме в Екатеринбурге. Это произошло на Широкой Речке в Мичуринском.

Жильцы рассказали, что разбиты стекла в нескольких квартирах, пишет Е1.

По словам местных, первой выстрел услышала соседка, а после обратила внимание на след от пули на своих окнах. Позднее стало известно, что окна обстреляны во всех квартирах этого дома. Он находится на улице Широкореченской, д. 47.

Жильцы написали заявление в полицию и предположили, что стрелявшие находились в доме напротив. В полиции заявление зарегистрировали и начали проверку.

Ранее в Екатеринбурге был похожий случай: неизвестные обстреляли 24-этажный ЖК «Монблан» на Крестинского, 35а. Жители дома тогда тоже заметили на своих окнах следы от пуль.

Неизвестный обстрелял окна высотки в Екатеринбурге
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Окна дома#Выстрел#Пули#Окна#Происшествия
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