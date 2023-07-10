Неизвестные обстреляли окна дома в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Жильцы рассказали, что разбиты стекла в нескольких квартирах, пишет Е1.
По словам местных, первой выстрел услышала соседка, а после обратила внимание на след от пули на своих окнах. Позднее стало известно, что окна обстреляны во всех квартирах этого дома. Он находится на улице Широкореченской, д. 47.
Жильцы написали заявление в полицию и предположили, что стрелявшие находились в доме напротив. В полиции заявление зарегистрировали и начали проверку.
Ранее в Екатеринбурге был похожий случай: неизвестные обстреляли 24-этажный ЖК «Монблан» на Крестинского, 35а. Жители дома тогда тоже заметили на своих окнах следы от пуль.