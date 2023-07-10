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Нет зарплат — нет врачей. Почему свердловские медики не хотят работать на периферии

10 июля 2023, 05:14
Фото: 1MI

Как отличаются зарплаты медиков в Екатеринбурге и малых городах региона

Проблема нехватки врачей в Свердловской области, особенно в малых городах, остается перманентной из года в год. Ситуацию определяют несколько факторов, в том числе и заработная плата. TagilCity.ru сравнил предлагаемые зарплаты медикам в столице региона и других населенных пунктах.

Для сравнения взяты открытые данные с интернет-площадок по рекрутингу. Стоит отметить, что примерно 30% объявлений с предложением работы для врачей Свердловской области размещены медучреждениями из других регионов, так как проблема нехватки кадров существует не только на Среднем Урале. Кроме того, в некоторых вакансиях указан только нижний порог зарплаты. Чаще всего разница между ним и верхним порогом составляет примерно 10-20 тысяч рублей.

Зарплаты врачей в Екатеринбурге и малых городах региона

Екатеринбургская ЦГКБ №24 предлагает врачу-онкологу без опыта работы зарплату от 80 до 120 тысяч рублей. В то время как «Качканарская центральная городская больница» готова платить медику этой же специальности, но на должности заведующего, только 60-70 тысяч рублей в месяц. А Верхнепышминская ЦГБ и вовсе только от 45 тысяч рублей.

Предлагаемые зарплаты для врачей-онкологовПредлагаемые зарплаты для врачей-онкологов
Предлагаемые зарплаты для врачей-онкологовПредлагаемые зарплаты для врачей-онкологов
Предлагаемые зарплаты для врачей-онкологовПредлагаемые зарплаты для врачей-онкологов
Предлагаемые зарплаты для врачей-онкологов

Зарплата участкового врача-терапевта в ЦГКБ № 6 в Екатеринбурге будет варьироваться от 69 до 74 тысяч рублей. В краснотурьинской больнице этот же врач будет получать от 50 тысяч рублей, в больнице Асбеста — от 60 тысяч рублей.

Предлагаемые зарплаты для терапевтовПредлагаемые зарплаты для терапевтов
Предлагаемые зарплаты для терапевтовПредлагаемые зарплаты для терапевтов
Предлагаемые зарплаты для терапевтовПредлагаемые зарплаты для терапевтов
Предлагаемые зарплаты для терапевтов

Врачу-хирургу ЦГКБ №24 собирается платить от 80 тысяч рублей. Карпинская ЦГБ — от 50 тысяч рублей, а детская больница в Краснотурьинске — от 55 тысяч рублей.

Предлагаемые зарплаты для хирурговПредлагаемые зарплаты для хирургов
Предлагаемые зарплаты для хирурговПредлагаемые зарплаты для хирургов
Предлагаемые зарплаты для хирурговПредлагаемые зарплаты для хирургов
Предлагаемые зарплаты для хирургов

В Нижнем Тагиле больше всего вакансий разместила ГБ №1. Например, больнице требуется гинеколог с зарплатой от 50 тысяч рублей, анестезиолог-реаниматолог — от 70 тысяч рублей, эндокринолог — от 55 тысяч рублей. Екатеринбургские же медучреждения предлагают врачам этих специальностей на 20-30 тысяч больше.

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В целом, судя по количеству объявлений по поиску врачей, в больницах и поликлиниках Екатеринбурга нет и острого дефицита специалистов. Из нескольких десятков государственных медучреждений столицы Урала только шесть разместили вакансии. Тогда как более мелкие города, которые являются центрами округов, все испытывают кадровый голод в медицинской сфере. Особенно среди узких специалистов.

При этом заявленная зарплата врачей в 50-60 тысяч рублей складывается из расчета надбавок, в том числе и за переработки. По факту окладная часть может составлять лишь 20-30 тысяч рублей, рассказал TagilCity.ru педагог Научно-методического экспертного центра в сфере организации здравоохранения и общественного здоровья Владимир Яковлев.

У большинства врачей в России окладная часть не превышает 25 тысяч рублей. У медсестер и вовсе она приблизительно 12-15 тысяч рублей. Из-за этого врачам приходится перерабатывать, что приводит к перегрузке и выгоранию. Еще одна проблема — это существенная разница в оплате труда между регионами, а иногда даже внутри отдельно взятого. Это приводит к миграции врачей в те города, где зарплата выше, — считает эксперт.

Перспективы частной медицины

Еще одна проблема в медицине Свердловской области — отток специалистов в частные клиники. Некоторые молодые специалисты предпочитают уходить в коммерческую медицину сразу после окончания учебы. Предыдущий министр здравоохранения региона Андрей Цветков пытался решить вопрос радикально — запретить выпускникам медвузов работать в частных клиниках в течение шести лет. Однако медицинское сообщество идею не поддержало. А ФАС вынесла чиновнику после его слов предостережение, так как подобная инициатива противоречит гарантированному конституцией равноправию всех форм собственности.

Какие зарплаты предлагают негосударственные клиники в Свердловской области? Большинство зарплат для врачей в частной медицине начинаются от 90-100 тысяч рублей. Например, медицинский центр «Здоровье просто» в Екатеринбурге готов платить акушеру-гинекологу от 95 до 120 тысяч рублей. Медицинский центр УРО-ПРО — гастроэнтерологу — 120-150 тысяч рублей. Клиника «Новая больница» — кардиологу — 112-160 тысяч рублей.

Предлагаемые зарплаты в частных клиниках Свердловской областиПредлагаемые зарплаты в частных клиниках Свердловской области
Предлагаемые зарплаты в частных клиниках Свердловской области
Большой отток медиков из государственной в частную медицину произошел во время так называемой оптимизации здравоохранения, когда шло сокращение больничных коек, урезались ставки. Но в частные клиники врачи идут не только из-за высокой зарплаты, не во всех случаях она существенно выше. А еще из-за свободы от системы, где на прием пациента выделяется 7-10 минут, где врачу могут нахамить, как начальство, так и больные, где он напрямую зависит от системы ОМС, — поделился мнением Владимир Яковлев.

По данным исследования платформы по рекрутингу hh.ru, за период с января по май 2023 года в регионе было открыто 10,3 тысячи вакансий для медиков, что на 42% больше, чем годом ранее. Результаты опроса показали именно в сфере медицины соискатели чаще всего недовольны текущим уровнем оплаты труда. Сразу 84% сообщили, что их не устраивает нынешняя зарплата. При этом каждый второй из недовольных зарплатой медиков считает, что их доход должен быть как минимум в два раза выше.

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#Анна Григорьева#Минздрав#Врачи#Зарплаты#Больница#Экономика#Эксклюзив#Свердловская область#Нижний Тагил#Екатеринбург#Спецпроекты
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