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Обслуживать кладбища в Нижнем Тагиле снова будет «Комавтотранс»

10 июля 2023, 11:13
Фото: 1MI
Тендер стоимостью 32 миллиона рублей на обслуживание кладбищ в Нижнем Тагиле и пригороде снова выиграло ООО «Комавтотранс».

По результатам рассмотрения заявок лишь только одна была признана соответствующей требованиям. Контракт будет заключен с ООО «Комавтотранс» и действовать до 30 июня 2024 года. Ранее эта организация уже занималась обслуживанием кладбищ, а также парков и скверов в Нижнем Тагиле.

Согласно договору, подрядчики будут на территориях кладбищ выкашивать траву, убирать мусор, кронировать деревья, чистить дороги от снега, а также высаживать цветы на «Мемориале славы».

ООО «Комавтотранс» зарегистрировано в Нижнем Тагиле с 1 декабря 2014 года. Компания занимается деятельностью по чистке и уборке. Директором фирмы является Алексей Телешенко. За время работы организация выступала подрядчиком в 92 госконтрактах общей стоимостью 717 миллионов рублей. 35 договоров на 564 миллиона рублей было заключено с МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Закупка#Кладбище#Подрядчик#Обслуживание#Город#Эксклюзив
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