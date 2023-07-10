Обслуживать кладбища в Нижнем Тагиле снова будет «Комавтотранс»

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
По результатам рассмотрения заявок лишь только одна была признана соответствующей требованиям. Контракт будет заключен с ООО «Комавтотранс» и действовать до 30 июня 2024 года. Ранее эта организация уже занималась обслуживанием кладбищ, а также парков и скверов в Нижнем Тагиле.
Согласно договору, подрядчики будут на территориях кладбищ выкашивать траву, убирать мусор, кронировать деревья, чистить дороги от снега, а также высаживать цветы на «Мемориале славы».
ООО «Комавтотранс» зарегистрировано в Нижнем Тагиле с 1 декабря 2014 года. Компания занимается деятельностью по чистке и уборке. Директором фирмы является Алексей Телешенко. За время работы организация выступала подрядчиком в 92 госконтрактах общей стоимостью 717 миллионов рублей. 35 договоров на 564 миллиона рублей было заключено с МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила.