Обслуживать кладбища в Нижнем Тагиле снова будет «Комавтотранс»

По результатам рассмотрения заявок лишь только одна была признана соответствующей требованиям. Контракт будет заключен с ООО «Комавтотранс» и действовать до 30 июня 2024 года. Ранее эта организация уже занималась обслуживанием кладбищ, а также парков и скверов в Нижнем Тагиле.