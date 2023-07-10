Обслуживать уличные фонари в Нижнем Тагиле будет застройщик ледового городка

Договор будет действовать до конца февраля 2024 года. ООО «Уралстрой-НТ» работает в Нижнем Тагиле с 2015 года, руководителем является Константин Благинин. За время работы организация заключила 22 госконтракта. Большинство из них — со «Службой заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила. Например, компания выступала подрядчиком по строительству ледового городка и ранее уже занималась обслуживанием уличного освещения в городе.