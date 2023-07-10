Обслуживать уличные фонари в Нижнем Тагиле будет застройщик ледового городка

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Всего на территориях установлено 12,5 тысяч уличных фонарей. Работникам подрядной организации необходимо каждый день осматривать оборудование, заменять в случае необходимости лампы, провода и предохранители. Также в список обязанностей входит кронирование деревьев и обслуживание аварийных бригад.
Договор будет действовать до конца февраля 2024 года. ООО «Уралстрой-НТ» работает в Нижнем Тагиле с 2015 года, руководителем является Константин Благинин. За время работы организация заключила 22 госконтракта. Большинство из них — со «Службой заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила. Например, компания выступала подрядчиком по строительству ледового городка и ранее уже занималась обслуживанием уличного освещения в городе.