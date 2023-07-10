Обвиняемая в убийстве Далера из Екатеринбурга опекун пытается выйти на свободу

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Помимо того, что женщину обвиняют в убийстве, в отношении нее возбуждены уголовные дела за истязания ребенка и мошенничество с выплатами на него, пишет Е1.
Заседание состоится 12 июля. Ранее Наумову отправили в СИЗО на два месяца. Ей грозит до 20 лет тюремного срока.
Напомним, что в деле есть и другие подозреваемые. Например, обвинение в халатности предъявлено специалисту органов опеки Чкаловского района. А заведующую садика №546 Анну Гилеву обвинили в превышении должностных полномочий.