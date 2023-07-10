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Обвиняемая в убийстве Далера из Екатеринбурга опекун пытается выйти на свободу

10 июля 2023, 10:08
Фото: 1MI
Опекун 6-летнего Далера Вероника Наумова, обвиняемая в его убийстве, попробует выйти на свободу из СИЗО. В Свердловском областном суде будет рассмотрена ее апелляция.

Помимо того, что женщину обвиняют в убийстве, в отношении нее возбуждены уголовные дела за истязания ребенка и мошенничество с выплатами на него, пишет Е1.

Заседание состоится 12 июля. Ранее Наумову отправили в СИЗО на два месяца. Ей грозит до 20 лет тюремного срока.

Напомним, что в деле есть и другие подозреваемые. Например, обвинение в халатности предъявлено специалисту органов опеки Чкаловского района. А заведующую садика №546 Анну Гилеву обвинили в превышении должностных полномочий.

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#Екатеринбург#Обвиняемая#Опекун#Ребенок#Уголовное дело#Сизо#Происшествия#Елена Озерова
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