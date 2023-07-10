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Охранник-рецидивист в Екатеринбурге пытался убить своего коллегу

10 июля 2023, 16:32
Фото: Midjourney
51-летний ранее судимый охранник попытался убить своего коллегу из-за того, что тот ранее служил в полиции. Инцидент произошел в Екатеринбурге вечером 3 ноября 2022 года.

Мужчины вместе употребляли алкоголь. В какой-то момент они стали разговаривать о том, кто где раньше работал, и один из них сказал, что служил в правоохранительных органах. Об этом рассказал помощник руководителя свердловского СКР Александр Шульга.

Услышав, что коллега раньше был сотрудником МВД, екатеринбуржец разозлился и, схватив нож, ударил его в жизненно важные органы. Свидетели происшествия вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшего сумели спасти, а злоумышленника арестовали и возбудили уголовное дело.

Над обвиняемым состоялся суд, который приговорил его к восьми годам тюремного заключения в колонии строгого режима.

Напомним, 24 января 2023 года в свердловском поселке рецидивист, поссорившись со своим знакомым, несколько раз ударил его ножом, из-за чего потерпевший скончался. Нападавшего приговорили к восьми годам тюрьмы.

Рецидивист зарезал ножом знакомого во время ссоры в свердловском поселке
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