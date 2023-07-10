Оргкомитет «КонТЭКста» заявил о продлении срока подачи проектов на премию

В нынешнем году критерии оценки коммуникационной деятельности компаний претерпели ряд изменений. Теперь она будет оцениваться по новым показателям, основными из них являются: влияние на результаты экономической деятельности компании, информационная активность, оперативность и полнота информации, предоставляемой в СМИ, телеграм-каналы и социальные сети, а также профессионализм при взаимодействии с журналистами и блогерами.