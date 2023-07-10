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Оргкомитет «КонТЭКста» заявил о продлении срока подачи проектов на премию

10 июля 2023, 14:49
Фото: пресс-центр премии «КонТЭКст»
По решению организационного комитета «КонТЭКста» срок подачи конкурсных заявок на лучший коммуникационный проект в сфере ТЭК и промышленности продлен до 30 августа 2023 года. Церемония награждения победителей премии состоится в октябре.

Как отмечается, при поддержке государственных ведомств, профессиональных и бизнес-структур, крупных ассоциаций ТЭК и промышленности данное мероприятие проводится уже в четырнадцатый раз, пишет gorod55.ru. Информационные партнеры конкурса: НиК и 1MI.

Основной целью премии является поддержка стратегического развития коммуникаций в промышленных и энергетических отраслях, а также успешной реализации экономической и энергетической стратегии РФ. Участниками конкурса могут стать все предприятия промышленного блока, топливно-энергетического комплекса, атомной отрасли, энергетического машиностроения и других отраслей.

В нынешнем году критерии оценки коммуникационной деятельности компаний претерпели ряд изменений. Теперь она будет оцениваться по новым показателям, основными из них являются: влияние на результаты экономической деятельности компании, информационная активность, оперативность и полнота информации, предоставляемой в СМИ, телеграм-каналы и социальные сети, а также профессионализм при взаимодействии с журналистами и блогерами.

За день, предшествующий церемонии награждения лауреатов, пройдет день открытых презентаций, которые вошли в шорт-лист конкурса. Как ожидается, отдельный приз будет вручен за лучшую презентацию.

Также с целью поддержки самых талантливых журналистов, освещающих темы развития топливно-энергетического комплекса и промышленности, в рамках премии «КонТЭКст» пройдет конкурс среди представителей федеральных, региональных и отраслевых СМИ.

В состав жюри конкурса войдут: ведущие эксперты PR-сообщества и массмедиа, журналисты, сотрудники пресс-служб, представители государственных компаний и бизнес-структур, общественных организаций, государственных ведомств.

Как отмечается, за все время проведения конкурса в нем приняли участие свыше 500 компаний.

Информацию о том, как подать заявку и регистрационную форму, можно получить на сайте премии: https://konkurs-tek.ru. Также заявку можно направить на электронный адрес оргкомитета: [email protected].

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