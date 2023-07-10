«Перерезал газовую трубку»: жители Ревды обвиняют соседа в подготовке теракта в доме

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
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Updated Сегодня, 04:16
Жильцы написали коллективное письмо, в котором указали, что мужчина открыл в своей квартире газ, закрыл все окна, совершил поджог мебели, перекрыл вентиляцию и ушел из дома, пишет Ура.ру.
Взрыва удалось избежать из-за спасателей, которые вовремя приехали к дому. Жильцы с составленным коллективным письмом обратились в СК.
По словам помощника руководителя свердловского СК Александра Шульги, сотрудники ведомства организовали проверку. По ее итогам будет принято соответствующее решение.
Напомним, ночью 23 мая 2023 года в Екатеринбурге случился пожар в доме около жилой квартиры. Хозяйка уверена, что это был поджог из-за конфликта с соседями, который продолжается с 2017 года.