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«Перерезал газовую трубку»: жители Ревды обвиняют соседа в подготовке теракта в доме

10 июля 2023, 04:16
Фото: 1MI

Соседи обвиняют мужчину в подготовке теракта в жилом доме в Ревде

Жители одного из домов в Ревде пожаловались на своего соседа, который якобы собирался устроить теракт 16 мая 2023 года.

Жильцы написали коллективное письмо, в котором указали, что мужчина открыл в своей квартире газ, закрыл все окна, совершил поджог мебели, перекрыл вентиляцию и ушел из дома, пишет Ура.ру.

Взрыва удалось избежать из-за спасателей, которые вовремя приехали к дому. Жильцы с составленным коллективным письмом обратились в СК.

По словам помощника руководителя свердловского СК Александра Шульги, сотрудники ведомства организовали проверку. По ее итогам будет принято соответствующее решение.

Напомним, ночью 23 мая 2023 года в Екатеринбурге случился пожар в доме около жилой квартиры. Хозяйка уверена, что это был поджог из-за конфликта с соседями, который продолжается с 2017 года.

Жительница Екатеринбурга рассказала о поджоге у ее квартиры
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#Елизавета Зиборова#Инцидент#18+#Проверка#Поджог#Жильцы#Спасатели#Сосед#СК#Происшествия#Свердловская область#Ревда
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