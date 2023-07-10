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Посуточная аренда квартир в Екатеринбурге резко выросла в дни ИННОПРОМ

10 июля 2023, 14:29
Фото: 1MI
Цены посуточного съема квартир в Екатеринбурге резко повысились почти в 10 раз из-за проведения выставки ИННОПРОМ.

Так, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас составляет 10 тысяч рублей. А квартиру-студию можно снять почти за 40 тысяч рублей, пишет Е1.

Тем не менее, спрос на дорогие квартиры сейчас большой. По словам очевидцев, ко многим арендодателям трудно дозвониться, а у кого свободно — у тех очень высокие цены.

Напомним, международная промышленная выставка ИННОПРОМ в Екатеринбурге открылась 10 июля 2023 года и продлится до 13 июля.

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