Посуточная аренда квартир в Екатеринбурге резко выросла в дни ИННОПРОМ

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Так, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас составляет 10 тысяч рублей. А квартиру-студию можно снять почти за 40 тысяч рублей, пишет Е1.
Тем не менее, спрос на дорогие квартиры сейчас большой. По словам очевидцев, ко многим арендодателям трудно дозвониться, а у кого свободно — у тех очень высокие цены.
Напомним, международная промышленная выставка ИННОПРОМ в Екатеринбурге открылась 10 июля 2023 года и продлится до 13 июля.