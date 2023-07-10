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Премьер-министр Беларуси прилетел в Екатеринбург для участия в ИННОПРОМе

10 июля 2023, 06:38
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В Екатеринбург с визитом прилетел премьер-министр Беларуси Роман Головченко 9 июля 2023 года.

Головченко встретился с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым. В выставке ИННОПРОМ, которая стартует 10 июля, Беларусь участвует как страна-партнер, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

По словам Головченко, сотрудничество Беларуси и Свердловской области может послужить примером того, как можно соблюдать эффективные взаимоотношения с регионами.

Напомним, 10 июля 2023 года в Екатеринбург прибыл премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, также участвующий в ИННОПРОМе. Кроме того, Смаилов будет присутствовать на открытии генерального консульства Казахстана.

Премьер-министр Казахстана прилетел с визитом в Екатеринбург
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