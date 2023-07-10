Премьер-министр Беларуси прилетел в Екатеринбург для участия в ИННОПРОМе

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:38
Головченко встретился с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым. В выставке ИННОПРОМ, которая стартует 10 июля, Беларусь участвует как страна-партнер, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
По словам Головченко, сотрудничество Беларуси и Свердловской области может послужить примером того, как можно соблюдать эффективные взаимоотношения с регионами.
Напомним, 10 июля 2023 года в Екатеринбург прибыл премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, также участвующий в ИННОПРОМе. Кроме того, Смаилов будет присутствовать на открытии генерального консульства Казахстана.