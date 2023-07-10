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Премьер-министр Казахстана прилетел с визитом в Екатеринбург

10 июля 2023, 05:23
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев встретил в аэропорту Кольцово прилетевшего премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова. Встреча прошла 10 июля 2023 года.

Во время своего пребывания в Екатеринбурге Смаилов будет участвовать в мероприятиях международной выставки ИННОПРОМ, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Также губернатор и премьер-министр будут присутствовать на открытии генконсульства Казахстан в столице Урала, которое состоится 10 июля 2023 года.

Напомним, в июне 2023 года в Екатеринбурге на должность генконсула Казахстана был назначен Жарас Мамутбеков, который уже приступил к исполнению своих служебных обязанностей.

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