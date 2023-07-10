Премьер-министр Казахстана прилетел с визитом в Екатеринбург

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Во время своего пребывания в Екатеринбурге Смаилов будет участвовать в мероприятиях международной выставки ИННОПРОМ, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.
Также губернатор и премьер-министр будут присутствовать на открытии генконсульства Казахстан в столице Урала, которое состоится 10 июля 2023 года.
Напомним, в июне 2023 года в Екатеринбурге на должность генконсула Казахстана был назначен Жарас Мамутбеков, который уже приступил к исполнению своих служебных обязанностей.