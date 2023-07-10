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Психологи не рекомендуют ставить будильник на несколько минут раньше подъема

10 июля 2023, 16:56
Согласно заявлению Анжелики Полиной — психолога, доцента кафедры психологического консультирования факультета психологии Госуниверситета просвещения, не следует ставить будильник на 5–10 минут раньше пробуждения, поскольку привычка нежиться в постели может навредить здоровью.

В молодом возрасте, когда происходит перестройка биологических ритмов и изменяется привычный распорядок дня, многие приобретают привычку пробуждаться, не спеша. Многие убеждены, что вставать, не торопясь — полезно. Но врачи с этим не согласны: медики утверждают, что «досыпания» по 5–10 минут наносят организму вред, поделилась психолог с представителями NEWS.ru.

Полноценно выспаться за такое время невозможно. К тому же, мозг, получив установку на дополнительный сон, дезориентируется. В организме происходит выработка мелатонина — гормона сна, что становится причиной усталости и сонливости после подъема, объяснила эксперт.

Психолог рекомендует ставить будильник на время, в которое необходимо пробудиться, и вставать по первому его сигналу. Также Полина советует определить минимально необходимую именно вам продолжительность сна, которая у разных людей варьируется. В среднем она составляет 6–8 часов.

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