Психологи не рекомендуют ставить будильник на несколько минут раньше подъема

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
В молодом возрасте, когда происходит перестройка биологических ритмов и изменяется привычный распорядок дня, многие приобретают привычку пробуждаться, не спеша. Многие убеждены, что вставать, не торопясь — полезно. Но врачи с этим не согласны: медики утверждают, что «досыпания» по 5–10 минут наносят организму вред, поделилась психолог с представителями NEWS.ru.
Полноценно выспаться за такое время невозможно. К тому же, мозг, получив установку на дополнительный сон, дезориентируется. В организме происходит выработка мелатонина — гормона сна, что становится причиной усталости и сонливости после подъема, объяснила эксперт.
Психолог рекомендует ставить будильник на время, в которое необходимо пробудиться, и вставать по первому его сигналу. Также Полина советует определить минимально необходимую именно вам продолжительность сна, которая у разных людей варьируется. В среднем она составляет 6–8 часов.