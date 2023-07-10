Психологи не рекомендуют ставить будильник на несколько минут раньше подъема

В молодом возрасте, когда происходит перестройка биологических ритмов и изменяется привычный распорядок дня, многие приобретают привычку пробуждаться, не спеша. Многие убеждены, что вставать, не торопясь — полезно. Но врачи с этим не согласны: медики утверждают, что «досыпания» по 5–10 минут наносят организму вред, поделилась психолог с представителями NEWS.ru.