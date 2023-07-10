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Свердловский Роспотребнадзор рекомендует сократить рабочие дни из-за аномальной жары

10 июля 2023, 16:20
Фото: 1MI
Работники Роспотребнадзора Свердловской области рекомендуют сокращать рабочие дни на текущей неделе из-за аномальной жары в регионе.

Так, если температура в рабочих помещениях повышается до +28,5 градуса — можно сокращать график на один час. Если столбики термометров повысились до +29 градусов — рабочий день рекомендуется сокращать на два часа, а если до +30,5 градуса — на четыре часа, рассказали в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Если человек работает на улице при температуре воздуха от +32,5 градуса, продолжительность его работы должна быть 15-20 минут, а потом работнику необходимо отдыхать в охлаждаемом помещении не менее 10-12 минут.

Кроме того, в ведомстве советуют использовать спецодежду или вещи из плотной ткани для того, чтобы защититься от теплового излучения.

Напомним, до 12 июля 2023 года в Свердловской области будет продолжаться аномально жаркая погода: температура воздуха будет достигать +35 градусов. Затем в регионе станет прохладнее до +22 градусов.

На севере Свердловской области сильной жары не ожидается
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#Елизавета Зиборова#Роспотребнадзор#Жара#Лето#Рекомендации#График работы#Часы#Аномальная температура#Общество#Свердловская область
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