Свердловский Роспотребнадзор рекомендует сократить рабочие дни из-за аномальной жары

Так, если температура в рабочих помещениях повышается до +28,5 градуса — можно сокращать график на один час. Если столбики термометров повысились до +29 градусов — рабочий день рекомендуется сокращать на два часа, а если до +30,5 градуса — на четыре часа, рассказали в Telegram-канале Роспотребнадзора.