Свердловский Роспотребнадзор рекомендует сократить рабочие дни из-за аномальной жары

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Так, если температура в рабочих помещениях повышается до +28,5 градуса — можно сокращать график на один час. Если столбики термометров повысились до +29 градусов — рабочий день рекомендуется сокращать на два часа, а если до +30,5 градуса — на четыре часа, рассказали в Telegram-канале Роспотребнадзора.
Если человек работает на улице при температуре воздуха от +32,5 градуса, продолжительность его работы должна быть 15-20 минут, а потом работнику необходимо отдыхать в охлаждаемом помещении не менее 10-12 минут.
Кроме того, в ведомстве советуют использовать спецодежду или вещи из плотной ткани для того, чтобы защититься от теплового излучения.
Напомним, до 12 июля 2023 года в Свердловской области будет продолжаться аномально жаркая погода: температура воздуха будет достигать +35 градусов. Затем в регионе станет прохладнее до +22 градусов.