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«Твари»: в Нижнем Тагиле владельцы продали квартиру вместе с кошкой

10 июля 2023, 09:13
Фото: «КОТОПЕС-НТ»

Квартира вместе с кошкой продана в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле владельцы квартиры продали недвижимость вместе с кошкой. Такому сюрпризу новые жильцы оказались не рады и теперь ищут питомцу новых хозяев.

Объявление о поиске новых хозяев для кошки появилось в соцсетях «КОТОПЕС-НТ». В комментариях пользователи соцсетей выразили свое недовольство таким поступком прошлых хозяев питомца.

Твари. Просто нет слов пушистику новый дом, — написала тагильчанка Василина.
Фото: «КОТОПЕС-НТ»
Ну неужели новым хозяевам не жалко ее, бедненькая! — написала подписчица сообщества Наталья.

Также тагильчане отметили, что кот — это практически член семьи.

Ну за что им такое наказание?! Найдись хозяин котейке! — отметила другая пользовательница соцсетей Наталья.

Помимо этого, подписчики сообщества выразили свое сочувствие животному, так как оно оказалось в такой ситуации, и пожелали питомцу как можно скорее попасть в добрые руки.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Кот#Продажа квартиры#Квартира#Происшествия#Эксклюзив
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