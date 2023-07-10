«Твари»: в Нижнем Тагиле владельцы продали квартиру вместе с кошкой

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Объявление о поиске новых хозяев для кошки появилось в соцсетях «КОТОПЕС-НТ». В комментариях пользователи соцсетей выразили свое недовольство таким поступком прошлых хозяев питомца.
Твари. Просто нет слов пушистику новый дом, — написала тагильчанка Василина.
Ну неужели новым хозяевам не жалко ее, бедненькая! — написала подписчица сообщества Наталья.
Также тагильчане отметили, что кот — это практически член семьи.
Ну за что им такое наказание?! Найдись хозяин котейке! — отметила другая пользовательница соцсетей Наталья.
Помимо этого, подписчики сообщества выразили свое сочувствие животному, так как оно оказалось в такой ситуации, и пожелали питомцу как можно скорее попасть в добрые руки.