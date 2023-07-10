В Корпорации МСП рассказали о сумме контрактов по первым офсетным договорам

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 07:58
Отмечается, что предприниматели частично привлекли средства, воспользовавшись льготными программами кредитования государства и Корпорации МСП, пишет ТАСС.
По словам гендиректора КМСП Александра Исаевича, благодаря «офсетам» государственные предприятия могут решить вопрос долгосрочных поставок продукции отечественного производства в необходимых объемах. Для малого и среднего бизнеса данный инструмент является дополнительным стимулом инвестирования в развитие своего производства. МСП-поставщики могут заключать долгосрочные контракты и понимать горизонты планирования.
Самый крупный офсетный договор с поставщиком из сектора МСП был заключен группой «Интер РАО» на 2,4 миллиарда рублей. Контракт предусматривает производство и поставку огнестойкого турбинного масла. Предприятие будет находиться в Тульской области. Ранее такая продукция поставлялась из Великобритании и США.
Еще один масштабный договор заключила компания «Росгео». Соглашение предусматривает поставку бурильных труб. Ранее этот товар импортировали из Китая, Швеции и Канады. Производство откроют в Оренбуржье. Срок договора — пять лет.
РЖД также подписали «офсет» на два года. Контракт стоимостью 99,5 миллиона рублей предусматривает поставку средств малой механизации. Производство будет находиться под Челябинском.
ООО «Автодор — Платные Дороги» заключило офсетный договор, согласно которому МСП-компания из Подмосковья будет заниматься производством импортозамещенных транспондеров для бесконтактной оплаты проезда по платным трассам. Стоимость контракта — 120 миллионов рублей.
На сегодняшний день при участии КМСП утверждено десять таких программ и еще более двадцати готовится к запуску. Более 130 заявок на «выращивание» МСП-поставщиков было направлено через цифровую платформу МСП.РФ.
Инициатором изменений, давших старт реализации программ «выращивания» и уточнивших возможность заключения офсетных соглашений в рамках Закона № 223-ФЗ, является Минэкономразвития. Нововведения вступили в силу 12 ноября 2022 года.
В соответствии с офсетными договорами субъекты МСП инвестируют средства в развитие своего производства или открытие нового, а заказчик берет на себя обязательства по закупке продукции предприятий в определенном объеме в течение нескольких лет. Малые и средние предприятия в качестве инвестиций могут использовать как собственные, так и заемные средства. Оператором данной программы выступает Корпорация МСП.