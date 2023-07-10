tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

Изображение материала

В Корпорации МСП рассказали о сумме контрактов по первым офсетным договорам

10 июля 2023, 07:58
Фото: 1MI
Госкомпании заключили с МСП-поставщиками четыре офсетных договора на сумму 3,1 миллиарда рублей. Малые и средние предприятия в совокупности инвестировали в развитие своих производств более 960 миллионов рублей в рамках офсетных соглашений.

Отмечается, что предприниматели частично привлекли средства, воспользовавшись льготными программами кредитования государства и Корпорации МСП, пишет ТАСС.

По словам гендиректора КМСП Александра Исаевича, благодаря «офсетам» государственные предприятия могут решить вопрос долгосрочных поставок продукции отечественного производства в необходимых объемах. Для малого и среднего бизнеса данный инструмент является дополнительным стимулом инвестирования в развитие своего производства. МСП-поставщики могут заключать долгосрочные контракты и понимать горизонты планирования.

Самый крупный офсетный договор с поставщиком из сектора МСП был заключен группой «Интер РАО» на 2,4 миллиарда рублей. Контракт предусматривает производство и поставку огнестойкого турбинного масла. Предприятие будет находиться в Тульской области. Ранее такая продукция поставлялась из Великобритании и США.

Еще один масштабный договор заключила компания «Росгео». Соглашение предусматривает поставку бурильных труб. Ранее этот товар импортировали из Китая, Швеции и Канады. Производство откроют в Оренбуржье. Срок договора — пять лет.

РЖД также подписали «офсет» на два года. Контракт стоимостью 99,5 миллиона рублей предусматривает поставку средств малой механизации. Производство будет находиться под Челябинском.

ООО «Автодор — Платные Дороги» заключило офсетный договор, согласно которому МСП-компания из Подмосковья будет заниматься производством импортозамещенных транспондеров для бесконтактной оплаты проезда по платным трассам. Стоимость контракта — 120 миллионов рублей.

На сегодняшний день при участии КМСП утверждено десять таких программ и еще более двадцати готовится к запуску. Более 130 заявок на «выращивание» МСП-поставщиков было направлено через цифровую платформу МСП.РФ.

Инициатором изменений, давших старт реализации программ «выращивания» и уточнивших возможность заключения офсетных соглашений в рамках Закона № 223-ФЗ, является Минэкономразвития. Нововведения вступили в силу 12 ноября 2022 года.

В соответствии с офсетными договорами субъекты МСП инвестируют средства в развитие своего производства или открытие нового, а заказчик берет на себя обязательства по закупке продукции предприятий в определенном объеме в течение нескольких лет. Малые и средние предприятия в качестве инвестиций могут использовать как собственные, так и заемные средства. Оператором данной программы выступает Корпорация МСП.

Подпишитесь
Нет зарплат — нет врачей. Почему свердловские медики не хотят работать на периферии
Сегодня, 05:14
Социальная безответственность: помогает ли агрокомплекс «Горноуральский» поселку?
7 июля, 18:04
Как держаться на воде и как не выпасть из окна: специалист о детских опасностях
6 июля, 09:59
Бизнесмены в Нижнем Тагиле попросили приблизить алкоголь к школам
Сегодня, 06:11
Смог от пожаров повис над Нижним Тагилом 10 июля
Сегодня, 05:05
60 раз за 21 день в июне в воздухе Нижнего Тагила превышали норму опасные вещества
7 июля, 06:32