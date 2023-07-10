В Корпорации МСП рассказали о сумме контрактов по первым офсетным договорам

В соответствии с офсетными договорами субъекты МСП инвестируют средства в развитие своего производства или открытие нового, а заказчик берет на себя обязательства по закупке продукции предприятий в определенном объеме в течение нескольких лет. Малые и средние предприятия в качестве инвестиций могут использовать как собственные, так и заемные средства. Оператором данной программы выступает Корпорация МСП.