В нескольких километрах от ж/д путей в Свердловской области горит лес

Пожар в лесу возле станции начал разгораться сильнее в середине дня 10 июля. На борьбу с огнем, по просьбе спасателей, в эту местность был направлен пожарный поезд. В целом железнодорожным путям и проходящим составам угрозы пока нет, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе СвЖД.