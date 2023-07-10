В нескольких километрах от ж/д путей в Свердловской области горит лес

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Пожар в лесу возле станции начал разгораться сильнее в середине дня 10 июля. На борьбу с огнем, по просьбе спасателей, в эту местность был направлен пожарный поезд. В целом железнодорожным путям и проходящим составам угрозы пока нет, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе СвЖД.
10 июля по запросу МЧС России на перегон Быньговский — Анатольская был направлен пожарный поезд СвЖД для оказания помощи в ликвидации возгорания сухой растительности. Очаг возгорания находится в нескольких километрах от полосы отвода железной дороги: на движение поездов пожар не влияет, угрозы железнодорожной инфраструктуре нет, — сообщили в пресс-службе СвЖД.
По сообщениям волонтеров в чате «Дружина НТ», огонь идет в сторону жилых домов.
Дом у местного 800 метров от станции в сторону Екатеринбурга, там сильное задымление. Идет на него и в болото. Горит левая сторона по направлению в Екат, — пишет один из волонтеров в чате «Дружина НТ».
Тагильские добровольцы уже выдвинулись к месту возгорания для помощи в тушении огня.
Напомним, в период с 11 по 13 июля в Свердловской области объявлено экстренное предупреждение из-за высокой и чрезвычайной пожарной опасности.