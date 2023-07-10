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В нескольких километрах от ж/д путей в Свердловской области горит лес

10 июля 2023, 14:24
Фото: Anton Anton / Чат «Дружина НТ»
10 июля в районе станции Таволги в Свердловской области разгорелся лесной пожар. Очаг возгорания находится в нескольких километрах от железнодорожных путей.

Пожар в лесу возле станции начал разгораться сильнее в середине дня 10 июля. На борьбу с огнем, по просьбе спасателей, в эту местность был направлен пожарный поезд. В целом железнодорожным путям и проходящим составам угрозы пока нет, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе СвЖД.

10 июля по запросу МЧС России на перегон Быньговский — Анатольская был направлен пожарный поезд СвЖД для оказания помощи в ликвидации возгорания сухой растительности. Очаг возгорания находится в нескольких километрах от полосы отвода железной дороги: на движение поездов пожар не влияет, угрозы железнодорожной инфраструктуре нет, — сообщили в пресс-службе СвЖД.

По сообщениям волонтеров в чате «Дружина НТ», огонь идет в сторону жилых домов.

Дом у местного 800 метров от станции в сторону Екатеринбурга, там сильное задымление. Идет на него и в болото. Горит левая сторона по направлению в Екат, — пишет один из волонтеров в чате «Дружина НТ».
Пожар 10 июля в районе станции ТаволгиПожар 10 июля в районе станции Таволги
Пожар 10 июля в районе станции ТаволгиПожар 10 июля в районе станции Таволги
Пожар 10 июля в районе станции Таволги
Фото: Anton Anton / Чат «Дружина НТ»

Тагильские добровольцы уже выдвинулись к месту возгорания для помощи в тушении огня.

Напомним, в период с 11 по 13 июля в Свердловской области объявлено экстренное предупреждение из-за высокой и чрезвычайной пожарной опасности.

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