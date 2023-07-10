Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
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Updated Сегодня, 14:55
Проблема нехватки врачей в Свердловской области длится уже не первый год. Такая ситуация складывается из-за множества факторов, в том числе из-за низких зарплат. Такие суммы не мотивируют медиков работать на периферии. TagilCity.ru сравнил зарплаты медработников в разных городах.
Превышение сероводорода фиксировал газоанализатор TagilCity.ru и посты УГМС в Нижнем Тагиле, в Свердловской области снова горели леса, а на водоемах начали отлавливать браконьеров. Собрали подборку главных эко-событий.
Вагонка стала лидером антирейтинга по количеству угнанных велосипедов. С начала года в Нижнем Тагиле было украдено 25 таких транспортных средств. Большая их часть, 9, была совершена в Дзержинском районе, в Ленинском районе — еще 7, в Тагилстроевском — 8 и еще одна кража произошла на территории обслуживания МУ МВД России «Нижнетагильское».
Журналисты TagilCity.ru прошлись по городу и сделали фоторепортаж, соединив на одном фото город в ХХ веке и нынешний. Они представили, что приехали в Нижний Тагил, и от вокзала отправились в сторону проспекта Ленина. Первоочередно журналисты увидели дом быта «Эра».
На тендер по обустройству остановки «Бондина» в Нижнем Тагиле заявился только один подрядчик. Однако эту заявку не приняли из-за нарушения требований. Таким образом, электронный аукцион, стоимостью 1,27 миллиона рублей, не состоялся.