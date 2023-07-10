Вагонка стала лидером антирейтинга по количеству угнанных велосипедов. С начала года в Нижнем Тагиле было украдено 25 таких транспортных средств. Большая их часть, 9, была совершена в Дзержинском районе, в Ленинском районе — еще 7, в Тагилстроевском — 8 и еще одна кража произошла на территории обслуживания МУ МВД России «Нижнетагильское».