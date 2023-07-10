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Врачи не хотят работать на периферии, а Тагил 20 века попал в 21 век

10 июля 2023, 14:53
Фото: Midjourney
Врачи не хотят работать на периферии, а Нижний Тагил 20 века попал в 21 век. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 10 июля.

Проблема нехватки врачей в Свердловской области длится уже не первый год. Такая ситуация складывается из-за множества факторов, в том числе из-за низких зарплат. Такие суммы не мотивируют медиков работать на периферии. TagilCity.ru сравнил зарплаты медработников в разных городах.

Нет зарплат — нет врачей. Почему свердловские медики не хотят работать на периферии
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Превышение сероводорода фиксировал газоанализатор TagilCity.ru и посты УГМС в Нижнем Тагиле, в Свердловской области снова горели леса, а на водоемах начали отлавливать браконьеров. Собрали подборку главных эко-событий.

Итоги недели в Нижнем Тагиле: выбросы сероводорода, лесные пожары и отлов браконьеров
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Вагонка стала лидером антирейтинга по количеству угнанных велосипедов. С начала года в Нижнем Тагиле было украдено 25 таких транспортных средств. Большая их часть, 9, была совершена в Дзержинском районе, в Ленинском районе — еще 7, в Тагилстроевском — 8 и еще одна кража произошла на территории обслуживания МУ МВД России «Нижнетагильское».

Кражи велосипедов у тагильчан чаще всего происходят на Вагонке
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Журналисты TagilCity.ru прошлись по городу и сделали фоторепортаж, соединив на одном фото город в ХХ веке и нынешний. Они представили, что приехали в Нижний Тагил, и от вокзала отправились в сторону проспекта Ленина. Первоочередно журналисты увидели дом быта «Эра».

Как выглядел центр Нижнего Тагила в 20 веке: фоторепортаж TagilCity. ru
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На тендер по обустройству остановки «Бондина» в Нижнем Тагиле заявился только один подрядчик. Однако эту заявку не приняли из-за нарушения требований. Таким образом, электронный аукцион, стоимостью 1,27 миллиона рублей, не состоялся.

Подрядчика на обустройство остановки «Бондина» не нашли в Нижнем Тагиле
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Нет зарплат — нет врачей. Почему свердловские медики не хотят работать на периферии
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