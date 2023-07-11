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Администрация ГГО бездействует при обслуживании плотин в пригороде Нижнего Тагила

11 июля 2023, 09:33
Фото: 1MI
Администрация Горноуральского городского округа игнорирует аварийное состояние плотины и не предпринимает никаких мер для восстановления гидротехнического сооружения. Нарушения были выявлены во время проведения проверки прокуратурой пригородного района. Суд встал на сторону прокуратуры.

Гидротехнические сооружения (ГТС) — это объекты для использования водных ресурсов. Плотины, гидроэлектростанции, насосные станции, сооружения по сбросу воды, а также дамбы, судоходные шлюзы — все эти строения относятся к ГТС.

Владелец (в этом случае муниципалитет ГГО) несет полную ответственность за безопасность гидротехнических сооружений и возмещение ущерба в случае аварии.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии, на территории Горноуральского городского округа на данный момент эксплуатируются семь гидротехнических сооружений, которые находятся в «неудовлетворительном» состоянии.

Выявленные нарушения свидетельствуют о формальном отношении к соблюдению требований федерального законодательства со стороны должностных лиц администрации Горноуральского городского округа, что, в свою очередь, является недопустимым, — заявил представитель пригородной прокуратуры.

Прокуратура через суд потребовала от администрации ГГО отремонтировать плотину. Это сооружение, по данным от чиновников, не ремонтировалось с 1967 года.

Мы не оспариваем неудовлетворительное техническое состояния плотины, но в настоящее время деньги на ремонт плотины не выделены. Срок, предложенный прокурором, является не разумным и недостаточным, его необходимо увеличить, — приводит суд слова представителя администрации ГГО.

Суд пришел к выводу, что администрация Горноуральского городского округа уже долгое время не принимает никаких мер безопасности по эксплуатации ГТС, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении своих обязанностей.

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Технически неисправное состояние плотины создает реальную возможность причинения вреда жизни и здоровью жителям округа, их имуществу. И, кроме того, в результате поломки возможны негативные последствия для окружающей среды, — отмечает судья Ленинского районного суда.

Исходя из этого, суд установил, что предложенный прокурором срок устранения нарушений является разумным с учетом значимости объекта и возможности возникновения чрезвычайных ситуаций с серьезными последствиям.

Несмотря на то, что данное гидротехническое сооружение передано в управление Висимской территориальной администрации, администрация ГГО обязано следить за состоянием собственности муниципалитета.

Судья, основываясь на всех обстоятельствах дела, признал, что такое отношение администрации Горноуральского городского округа к своим обязанностям является незаконным. Требования пригородной прокуратуры были удовлетворены.

Теперь администрация ГГО уже по решению суда обязана провести мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции ГТСв пригороде Нижнего Тагила.

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