Администрация ГГО бездействует при обслуживании плотин в пригороде Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Гидротехнические сооружения (ГТС) — это объекты для использования водных ресурсов. Плотины, гидроэлектростанции, насосные станции, сооружения по сбросу воды, а также дамбы, судоходные шлюзы — все эти строения относятся к ГТС.
Владелец (в этом случае муниципалитет ГГО) несет полную ответственность за безопасность гидротехнических сооружений и возмещение ущерба в случае аварии.
По данным Министерства природных ресурсов и экологии, на территории Горноуральского городского округа на данный момент эксплуатируются семь гидротехнических сооружений, которые находятся в «неудовлетворительном» состоянии.
Выявленные нарушения свидетельствуют о формальном отношении к соблюдению требований федерального законодательства со стороны должностных лиц администрации Горноуральского городского округа, что, в свою очередь, является недопустимым, — заявил представитель пригородной прокуратуры.
Прокуратура через суд потребовала от администрации ГГО отремонтировать плотину. Это сооружение, по данным от чиновников, не ремонтировалось с 1967 года.
Мы не оспариваем неудовлетворительное техническое состояния плотины, но в настоящее время деньги на ремонт плотины не выделены. Срок, предложенный прокурором, является не разумным и недостаточным, его необходимо увеличить, — приводит суд слова представителя администрации ГГО.
Суд пришел к выводу, что администрация Горноуральского городского округа уже долгое время не принимает никаких мер безопасности по эксплуатации ГТС, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении своих обязанностей.
Технически неисправное состояние плотины создает реальную возможность причинения вреда жизни и здоровью жителям округа, их имуществу. И, кроме того, в результате поломки возможны негативные последствия для окружающей среды, — отмечает судья Ленинского районного суда.
Исходя из этого, суд установил, что предложенный прокурором срок устранения нарушений является разумным с учетом значимости объекта и возможности возникновения чрезвычайных ситуаций с серьезными последствиям.
Несмотря на то, что данное гидротехническое сооружение передано в управление Висимской территориальной администрации, администрация ГГО обязано следить за состоянием собственности муниципалитета.
Судья, основываясь на всех обстоятельствах дела, признал, что такое отношение администрации Горноуральского городского округа к своим обязанностям является незаконным. Требования пригородной прокуратуры были удовлетворены.
Теперь администрация ГГО уже по решению суда обязана провести мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции ГТСв пригороде Нижнего Тагила.