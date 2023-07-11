Банк ДОМ. РФ расширил географию цифровой ипотеки до 1,5 тысячи населенных пунктов

На сегодняшний день все процедуры по оформлению ипотечного кредита в Банке ДОМ.РФ доступны в цифровом формате — от подачи заявки на выдачу ипотеки до подтверждения доходов и занятости. При этом не предполагается предъявление копий трудовой книжки и НДФЛ. Также в цифровом формате проходят выпуск закладной и регистрация сделки в Росреестре.