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Банк ДОМ. РФ расширил географию цифровой ипотеки до 1,5 тысячи населенных пунктов

11 июля 2023, 10:00
Фото: Банк ДОМ.РФ
География цифровой ипотеки от Банка ДОМ.РФ становится все более широкой. Жителям более 1500 населенных пунктов по всей стране уже доступна эта услуга. Кредитная документация подписывается онлайн с использованием электронной подписи.

Процедуру проводит выездной представитель банка. Этот же специалист осуществляет идентификацию клиента.

На сегодняшний день все процедуры по оформлению ипотечного кредита в Банке ДОМ.РФ доступны в цифровом формате — от подачи заявки на выдачу ипотеки до подтверждения доходов и занятости. При этом не предполагается предъявление копий трудовой книжки и НДФЛ. Также в цифровом формате проходят выпуск закладной и регистрация сделки в Росреестре.

«Мы развиваем онлайн-ипотеку без посещения банка клиентом с 2022 года. Для этого запускаются новые сервисы и услуги, такие как выездной курьер или мобильный банкир», — рассказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Косяков отметил, что популярность данного подхода растет. Увеличивается и уровень доверия клиентов к удаленному формату. В частности, дистанционно уже проводятся сделки по купле-продаже недвижимости.

Одной из ключевых задач Банка ДОМ.РФ является выстраивание бесшовного клиентского пути, что требует комплексного подхода и затрагивает процессы как внутри банка, так и вне его периметра. На этот момент обратил внимание директор подразделения «Диджитал» Банка ДОМ.РФ Олег Комлик.

«Например, с нашей методологической поддержкой активно развивается рынок электронных закладных. В Банке ДОМ.РФ их доля при выдаче новых кредитов в 1 квартале 2023 года уже превысила 20%. Е-закладные способствуют секьюритизации ипотечных активов, для банков — это возможность получить дополнительные средства для развития ипотечного бизнеса, а для рынка это означает рост объемов кредитования», — отметил директор подразделения Диджитал Банка ДОМ.РФ Олег Комлик.

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