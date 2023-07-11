Боксеры Свердловской области будут получать стипендии по 30 тысяч рублей

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Стипендии они начали получать уже с 1 июля. Сумма — 30 тысяч рублей, пишет Ура.ру.
В Федерации бокса отметили, что финансирование на себя взял член наблюдательного совета структуры и владелец компании СКОН Федор Дудкин.
Цель выплат — избежать перехода талантливых спортсменов в другие регионы. Всего стипендии получат 10 человек. Помощь будет продолжаться ровно год — до июля 2024 года.
Предусмотрены для спортсменов и другие меры поддержки. Это обеспечение их всем необходимым — экипировкой, платой за проезд и т. д.