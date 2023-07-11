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Published Сегодня, 11:18

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Боксеры Свердловской области будут получать стипендии по 30 тысяч рублей

11 июля 2023, 11:18
Фото: 1MI
Стипендии начнут платить боксерам из Свердловской области. Такая практика начнется впервые.

Стипендии они начали получать уже с 1 июля. Сумма — 30 тысяч рублей, пишет Ура.ру.

В Федерации бокса отметили, что финансирование на себя взял член наблюдательного совета структуры и владелец компании СКОН Федор Дудкин.

Цель выплат — избежать перехода талантливых спортсменов в другие регионы. Всего стипендии получат 10 человек. Помощь будет продолжаться ровно год — до июля 2024 года.

Предусмотрены для спортсменов и другие меры поддержки. Это обеспечение их всем необходимым — экипировкой, платой за проезд и т. д.

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#Елена Озерова#Боксеры#Стипендия#Спонсор#Выплаты#Спорт#Свердловская область
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