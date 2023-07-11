Более трех тысяч детей Свердловской области пострадали от укусов клещей с начала года

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Всего от нападений клещей пострадала почти 21 тысяча свердловчан. Данный показатель в два раза ниже летнего сезона 2022 года, а также почти в два раза ниже среднего уровня за последние годы, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.
С предварительным диагнозом «клещевой энцефалит» находится в больницах 110 человек, а с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировали 319 жителей области.
Больше всего пострадавших было зафиксировано в Североуральском, Пышминском, Новолялинском, Горноуральском, Талицком, Тавдинском, Рефтинском, Верхотурском, Тугулымском и Кушвинском ГО, в Нижнесергинском, Байкаловском и Слободо-Туринском МР, а также в Ирбитском МО и в Алапаевске.
Напомним, недавно в Екатеринбурге врачам удалось спасти 65-летнего пенсионера, у которого было поражение мозга после клещевого укуса.