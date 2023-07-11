Более трех тысяч детей Свердловской области пострадали от укусов клещей с начала года

Всего от нападений клещей пострадала почти 21 тысяча свердловчан. Данный показатель в два раза ниже летнего сезона 2022 года, а также почти в два раза ниже среднего уровня за последние годы, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.