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Более трех тысяч детей Свердловской области пострадали от укусов клещей с начала года

11 июля 2023, 14:56
Фото: 1MI
Более трех тысяч детей в Свердловской области пострадали от клещевых укусов с начала сезона 2023 года.

Всего от нападений клещей пострадала почти 21 тысяча свердловчан. Данный показатель в два раза ниже летнего сезона 2022 года, а также почти в два раза ниже среднего уровня за последние годы, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.

С предварительным диагнозом «клещевой энцефалит» находится в больницах 110 человек, а с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировали 319 жителей области.

Больше всего пострадавших было зафиксировано в Североуральском, Пышминском, Новолялинском, Горноуральском, Талицком, Тавдинском, Рефтинском, Верхотурском, Тугулымском и Кушвинском ГО, в Нижнесергинском, Байкаловском и Слободо-Туринском МР, а также в Ирбитском МО и в Алапаевске.

Напомним, недавно в Екатеринбурге врачам удалось спасти 65-летнего пенсионера, у которого было поражение мозга после клещевого укуса.

Пенсионер с поражением мозга после укуса клеща спасен в Екатеринбурге
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