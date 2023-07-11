Четыре человека пострадали в ДТП в Нижней Туре

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Столкнулись три автомобиля. Предварительно известно, что в результате аварии 35-летний водитель большегруза травмировался и был госпитализирован в больницу, сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
Водитель и 17-летний пассажир другого авто также травмировались и обратились за помощью к медикам. Водитель большегруза ехал из Екатеринбурга, вез продукты в город Лесной. Ранее он привлекался к ответственности за нарушение ПДД.
Два водителя на месте проверили на состояние опьянения, оба оказались трезвы. У водителя авто «Купава 5701-0000311» будет взята кровь для проведения исследования.
После ДТП на части дороги вводилось временное ограничение движения транспорта. Сейчас там восстановлено движение.