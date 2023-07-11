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Четыре человека пострадали в ДТП в Нижней Туре

11 июля 2023, 14:10
Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области
Авария произошла 11 июля в Нижнетуринском районе примерно в 7 часов утра на трассе «Екатеринбург — Серов».

Столкнулись три автомобиля. Предварительно известно, что в результате аварии 35-летний водитель большегруза травмировался и был госпитализирован в больницу, сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

Водитель и 17-летний пассажир другого авто также травмировались и обратились за помощью к медикам. Водитель большегруза ехал из Екатеринбурга, вез продукты в город Лесной. Ранее он привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Два водителя на месте проверили на состояние опьянения, оба оказались трезвы. У водителя авто «Купава 5701-0000311» будет взята кровь для проведения исследования.

После ДТП на части дороги вводилось временное ограничение движения транспорта. Сейчас там восстановлено движение.

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#Елена Озерова#ДТП#Авария#Пострадавшие#Происшествия#Свердловская область
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