Девушка-пешеход погибла на трассе у Кольцово в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Автомобиль сбил свердловчанку в тот момент, когда она шла по дороге, рассказали очевидцы. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, однако спасти девушку им не удалось, пишет Е1.
Информацию о смертельной аварии подтвердили в госавтоинспекции. Подробности происшествия станут известны позже.
Напомним, ночью 9 июня 2023 года в Нижнем Тагиле нетрезвая женщина, сидевшая за рулем автомобиля, насмерть сбила пешехода.