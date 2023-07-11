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Девушка-пешеход погибла на трассе у Кольцово в Екатеринбурге

11 июля 2023, 06:57
Фото: Е1
Девушка попала под колеса автомобиля и погибла. Дорожное происшествие случилось 11 июля 2023 года около аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.

Автомобиль сбил свердловчанку в тот момент, когда она шла по дороге, рассказали очевидцы. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, однако спасти девушку им не удалось, пишет Е1.

Информацию о смертельной аварии подтвердили в госавтоинспекции. Подробности происшествия станут известны позже.

Напомним, ночью 9 июня 2023 года в Нижнем Тагиле нетрезвая женщина, сидевшая за рулем автомобиля, насмерть сбила пешехода.

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