Дом с кафе и студией красоты снесут в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Управление ЖКХ Нижнего Тагила включит дом в реестр аварийных и подлежащих сносу. Расселение жильцов должно быть окончено до 1 ноября 2027 года. При этом главному распорядителю бюджетных средств города необходимо предусмотреть возможные расходы, связанные с изъятием нежилых помещений у собственников.
Журналист TagilCity.ru не смог получить оперативный комментарий по поводу переезда в новое помещение у руководителя салона красоты «Хамелеон». Евгения Серебрякова не оказалось на рабочем месте и не будет в ближайшие дни. Персонал заведения узнал от сноса дома от нашей редакции и был очень удивлен этой новостью. Информацию администратор обещал передать директору.