Дом с кафе и студией красоты снесут в Нижнем Тагиле

Журналист TagilCity.ru не смог получить оперативный комментарий по поводу переезда в новое помещение у руководителя салона красоты «Хамелеон». Евгения Серебрякова не оказалось на рабочем месте и не будет в ближайшие дни. Персонал заведения узнал от сноса дома от нашей редакции и был очень удивлен этой новостью. Информацию администратор обещал передать директору.