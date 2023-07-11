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Дом с кафе и студией красоты снесут в Нижнем Тагиле

11 июля 2023, 14:56
Фото: tagilcity.ru
Двухэтажный многоквартирный дом на улице Космонавтов, 14 в Нижнем Тагиле признан аварийным и будет снесен. Сейчас на первом этаже здания работают студия красоты и кафе армянской кухни.

Управление ЖКХ Нижнего Тагила включит дом в реестр аварийных и подлежащих сносу. Расселение жильцов должно быть окончено до 1 ноября 2027 года. При этом главному распорядителю бюджетных средств города необходимо предусмотреть возможные расходы, связанные с изъятием нежилых помещений у собственников.

Фото: tagilcity.ru

Журналист TagilCity.ru не смог получить оперативный комментарий по поводу переезда в новое помещение у руководителя салона красоты «Хамелеон». Евгения Серебрякова не оказалось на рабочем месте и не будет в ближайшие дни. Персонал заведения узнал от сноса дома от нашей редакции и был очень удивлен этой новостью. Информацию администратор обещал передать директору.

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