Два жителя Серова задержаны за кражу цепи с металлургического завода

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
Вес украденного изделия составляет 44 килограмма. Сотрудники транспортной полиции и охраны железнодорожного транспорта вскоре задержали двух мужчин, которые пробирались под вагоном. При себе у задержанных оказалась похищенная цепь, рассказали в пресс-службе ЛО МВД на станции Нижний Тагил.
По словам свердловчан, они договорились о совершении кражи за несколько часов до проникновения на территорию предприятия. Увидев цепь, мужчины решили ее забрать с собой и сдать в пункт приемки. В отношении обоих задержанных возбудили уголовное дело. До суда они будут находиться под подпиской о невыезде.
Напомним, в апреле 2023 года в Тавде пьяный мужчина залез в чужой жилой дом и украл оттуда тушенку, сигареты и приемник. Свердловчанина осудили на год условно с испытательным сроком на один год.