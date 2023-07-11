Два жителя Серова задержаны за кражу цепи с металлургического завода

По словам свердловчан, они договорились о совершении кражи за несколько часов до проникновения на территорию предприятия. Увидев цепь, мужчины решили ее забрать с собой и сдать в пункт приемки. В отношении обоих задержанных возбудили уголовное дело. До суда они будут находиться под подпиской о невыезде.