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Два жителя Серова задержаны за кражу цепи с металлургического завода

11 июля 2023, 16:13
Фото: УМВД России по УрФО
Два жителя Серова задержаны за воровство цепи с территории металлургического завода. Кража произошла 28 июня 2023 года.

Вес украденного изделия составляет 44 килограмма. Сотрудники транспортной полиции и охраны железнодорожного транспорта вскоре задержали двух мужчин, которые пробирались под вагоном. При себе у задержанных оказалась похищенная цепь, рассказали в пресс-службе ЛО МВД на станции Нижний Тагил.

По словам свердловчан, они договорились о совершении кражи за несколько часов до проникновения на территорию предприятия. Увидев цепь, мужчины решили ее забрать с собой и сдать в пункт приемки. В отношении обоих задержанных возбудили уголовное дело. До суда они будут находиться под подпиской о невыезде.

Напомним, в апреле 2023 года в Тавде пьяный мужчина залез в чужой жилой дом и украл оттуда тушенку, сигареты и приемник. Свердловчанина осудили на год условно с испытательным сроком на один год.

В Тавде мужчина получил срок за кражу тушенки и сигарет
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#Елизавета Зиборова#Инцидент#Кража#Цепь#Задержанные#Уголовное дело#Полиция#Завод#Подписка о невыезде#Криминал#Свердловская область#Серов
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