Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
В Свердловской области в этом году стоит жаркая погода и дождей было мало, поэтому грибной улов, по словам любителей тихой охоты, ощутимо меньший, чем например, в прошлом сезоне.
Если в прошлом году в это время мы уже таскали грибы ведрами, то в этом иногда и одного не набирается. Те, что вылазят после дождя, собрать лучше сразу. Иначе они быстро червеют. Вроде заходишь в лес — вот они грибы. Но из десятка только три-четыре можно забрать. Остальные на выброс, — рассказал TagilCity.ru тагильский грибник Николай.
Одно из самых грибных мест в окрестностях Нижнего Тагила находится возле стрельбища на Северном поселке. Грибники приносят оттуда подосиновики и маслята.
Эти же виды грибов есть в районе поселков Евстюниха, Серебрянка, Ольховка, Горбуново и Горноуральский.
Грибные места встречаются в лесах вдоль Салдинского шоссе. Например, в районе ЗАТО Свободный и села Покровское. В этом году там уже находили опята, которые обычно появляются уже ближе к осени.
Собрать грибы в Нижнем Тагиле можно не выезжая за пределы города. Найти их можно в лесу возле берега Тагильского пруда в районе СОК «Металлург-Форум».
Также грибные места встречаются в лесу на Пихтовых горах на Вагонке — в районе улицы Максарева и лыжной базы.