tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Изображение материала

Где летом собирать грибы в Нижнем Тагиле

11 июля 2023, 10:53. Обновлено в 10:55
Фото: Midjourney
С приходом лета начинается сезон тихой охоты — в лес начали стягиваться грибники. Где находятся грибные места в Нижнем Тагиле и пригороде, выясняла редакция TagilCity.ru.

Нет дождей — мало грибов

В Свердловской области в этом году стоит жаркая погода и дождей было мало, поэтому грибной улов, по словам любителей тихой охоты, ощутимо меньший, чем например, в прошлом сезоне.

Если в прошлом году в это время мы уже таскали грибы ведрами, то в этом иногда и одного не набирается. Те, что вылазят после дождя, собрать лучше сразу. Иначе они быстро червеют. Вроде заходишь в лес — вот они грибы. Но из десятка только три-четыре можно забрать. Остальные на выброс, — рассказал TagilCity.ru тагильский грибник Николай.

Где искать

Одно из самых грибных мест в окрестностях Нижнего Тагила находится возле стрельбища на Северном поселке. Грибники приносят оттуда подосиновики и маслята.

Фото: Наталья Федорова / Группа ВК «Тагильские грибники»

Эти же виды грибов есть в районе поселков Евстюниха, Серебрянка, Ольховка, Горбуново и Горноуральский.

Грибы в районе ЕвстюнихиГрибы в районе Евстюнихи
Грибы в районе ЕвстюнихиГрибы в районе Евстюнихи
Грибы в районе Евстюнихи
Фото: Сергей Николаев / Группа ВК «Тагильские грибники»

Грибные места встречаются в лесах вдоль Салдинского шоссе. Например, в районе ЗАТО Свободный и села Покровское. В этом году там уже находили опята, которые обычно появляются уже ближе к осени.

Опята, найденные в районе СвободногоОпята, найденные в районе Свободного
Опята, найденные в районе СвободногоОпята, найденные в районе Свободного
Опята, найденные в районе Свободного
Фото: Евгений Кожин / Группа ВК «Тагильские грибники»

Собрать грибы в Нижнем Тагиле можно не выезжая за пределы города. Найти их можно в лесу возле берега Тагильского пруда в районе СОК «Металлург-Форум».

Подосиновики рядом с Тагильским прудомПодосиновики рядом с Тагильским прудом
Подосиновики рядом с Тагильским прудомПодосиновики рядом с Тагильским прудом
Подосиновики рядом с Тагильским прудом
Фото: Светлана Семячкова / Группа ВК «Тагильские грибники»

Также грибные места встречаются в лесу на Пихтовых горах на Вагонке — в районе улицы Максарева и лыжной базы.

Грибы, найденные возле лыжной базыГрибы, найденные возле лыжной базы
Грибы возле улицы МаксареваГрибы возле улицы Максарева
Грибы, найденные возле лыжной базы
Фото: Ольга Кузнецова / Группа ВК «Тагильские грибники»
#Анна Григорьева#Грибы#Лес#Грибники#Природа#Эксклюзив#Нижний Тагил
Подпишитесь
Как выглядел центр Нижнего Тагила в 20 веке: фоторепортаж TagilCity. ru
Вчера, 10:33
Кражи велосипедов у тагильчан чаще всего происходят на Вагонке
Вчера, 08:46
Нет зарплат — нет врачей. Почему свердловские медики не хотят работать на периферии
Вчера, 05:14
Свердловский Роспотребнадзор рекомендует сократить рабочие дни из-за аномальной жары
Вчера, 16:20
Представители Казахстана показали «цифровой алкоголь» на ИННОПРОМ в Екатеринбурге
Сегодня, 05:14
Посуточная аренда квартир в Екатеринбурге резко выросла в дни ИННОПРОМ
Вчера, 14:29