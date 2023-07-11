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Глава РЭО Буцаев: В РФ утилизация ОЭЭО будет производиться в 11 этапов

11 июля 2023, 15:16
Фото: reo.ru
В Российской Федерации с 1 сентября текущего года в силу вступают требования по обращению с отходами электронного и электротехнического оборудования (ОЭЭО). В Российском экологическом операторе сообщают, что в рамках требований утверждены 11 этапов для их утилизации.

Согласно заявлению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, целью разработки новых требований является формирование рынка переработки электроотходов с добросовестными участниками.

«Приказ № 173 Минприроды РФ устанавливает, что утилизация ОЭЭО должна производиться с применением 11 технологических процессов. Среди них сортировка по видам отходов, разбор и сортировка по компонентам, удаление внешних кабелей и проводов, а также рекуперация и извлечение из отходов различных компонентов, в том числе содержащих опасные вещества», — отметил глава РЭО.

По информации издания transsibinfo.com, для холодильного оборудования были утверждены нормы повторного использования после восстановления — рециркуляции. В соответствии с новыми требованиями будет производиться рекуперация охлаждающего агента, который затем восстанавливается и используется повторно. В случае, когда в холодильнике используются озоноразрушающие вещества, он подлежит утилизации.

Для электронно-лучевых телевизоров и мониторов предусмотрена утилизация трубки с люминофором.

Также в соответствии с приказом были установлены нормы для технологических процессов, касающихся проверки исправности техники и элементов, пригодных для восстановления и дальнейшего применения, извлечения составляющих оборудования, содержащих опасные соединения, а также измельчения компонентов, в том числе полимерных, с использованием дробильного и другого оборудования.

Кроме того, в список процессов включили разделение по видам отходов из полимеров для последующей утилизации или получение вторсырья из этих материалов, а также аналогичное разделение по видам и получение вторичного неметаллического сырья и сырья с содержанием металлов.

В соответствии с новыми требованиями объекты утилизации должны оборудовать систему контроля массы поступающих и образуемых на объектах отходов и получаемой вторичной продукции.

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