Киоск с прессой снесут при реконструкции проспекта Мира в Нижнем Тагиле

В настоящее время на проспекте Мира ведется капитальный ремонт проезжей части, а также тротуаров. По информации ОД «Тагил без ям», тагильчане пожаловались на то, что киоск преграждает пешеходам путь. Другие выразили сожаление, что теперь не будет точки, где раньше можно было купить канцелярские мелочи.