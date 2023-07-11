Киоск с прессой снесут при реконструкции проспекта Мира в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
В настоящее время на проспекте Мира ведется капитальный ремонт проезжей части, а также тротуаров. По информации ОД «Тагил без ям», тагильчане пожаловались на то, что киоск преграждает пешеходам путь. Другие выразили сожаление, что теперь не будет точки, где раньше можно было купить канцелярские мелочи.
Есть судебное решение на снос этого павильона, сообщили в управлении промышленной политики и развития предпринимательства Нижнего Тагила.
До конца недели его [киоск] демонтируют, — сообщили в мэрии.
За последние годы незаконно построенных павильонов в Нижнем Тагиле стало меньше.