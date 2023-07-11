Кортеж премьер-министра Беларуси проехался по Нижнему Тагилу

Как оказалось, Головченко прибыл в город с визитом на «Уралвагонзавод». В книге почетных гостей он оставил памятную запись о своем посещении УВЗ в знак укрепления сотрудничества между Беларусью и Россией, рассказали в пресс-службе предприятия.