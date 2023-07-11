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Кортеж премьер-министра Беларуси проехался по Нижнему Тагилу

11 июля 2023, 14:55
Фото: Е1
Жители Нижнего Тагила заметили кортеж премьер-министра Беларуси Романа Головченко на улице Юности 11 июля 2023 года.

По словам местных жителей, из-за проезжавшего кортежа на дороге образовалась пробка.

Уехать просто невозможно, стоит 2 машины ДПС и непонятно, что происходит. Дают проехать только в сторону УВЗ. В город никому не дают проехать. Паримся на пекле в «жестяных банках»… «молодцы», что сказать, — возмущается один из очевидцев в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Также горожане недовольны дорожной обстановкой из-за жаркой погоды.

На Юности на подъезде к УВЗ перекрыли дорогу, стоим в жуткой пробке, на улице пекло, — рассказал другой тагильчанин.

Как оказалось, Головченко прибыл в город с визитом на «Уралвагонзавод». В книге почетных гостей он оставил памятную запись о своем посещении УВЗ в знак укрепления сотрудничества между Беларусью и Россией, рассказали в пресс-службе предприятия.

Видео: Е1

По словам гендиректора УВЗ Александра Потапова, сотрудничество между странами развивается не только в военно-технической области, но и в промышленной.

Напомним, 9 июля 2023 года Головченко прилетел в Екатеринбург для участия в международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая продлится до 13 июля.

Премьер-министр Беларуси прилетел в Екатеринбург для участия в ИННОПРОМе
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