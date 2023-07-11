Кортеж премьер-министра Беларуси проехался по Нижнему Тагилу

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
По словам местных жителей, из-за проезжавшего кортежа на дороге образовалась пробка.
Уехать просто невозможно, стоит 2 машины ДПС и непонятно, что происходит. Дают проехать только в сторону УВЗ. В город никому не дают проехать. Паримся на пекле в «жестяных банках»… «молодцы», что сказать, — возмущается один из очевидцев в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Также горожане недовольны дорожной обстановкой из-за жаркой погоды.
На Юности на подъезде к УВЗ перекрыли дорогу, стоим в жуткой пробке, на улице пекло, — рассказал другой тагильчанин.
Как оказалось, Головченко прибыл в город с визитом на «Уралвагонзавод». В книге почетных гостей он оставил памятную запись о своем посещении УВЗ в знак укрепления сотрудничества между Беларусью и Россией, рассказали в пресс-службе предприятия.
По словам гендиректора УВЗ Александра Потапова, сотрудничество между странами развивается не только в военно-технической области, но и в промышленной.
Напомним, 9 июля 2023 года Головченко прилетел в Екатеринбург для участия в международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая продлится до 13 июля.