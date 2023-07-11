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Найдены пропавшие четверо воспитанников реабилитационного центра в Ревде

11 июля 2023, 14:15
Фото: Midjourney
Найдены четверо мальчиков из реабилитационного центра «Данко» в Ревде, которые недавно исчезли. Их пропажу обнаружили 9 июля 2023 года.

Самому старшему из пропавших детей 15 лет, а самому младшему — девять. В день пропажи они отпросились из центра погулять и обратно не вернулись, пишет Е1.

9 июля, когда мальчики пропали, их видели в магазине «Магнит» и возле Ревдинского пруда. Воспитательница центра сообщила об исчезновении детей в полицию.

Вскоре воспитанники были найдены и возвращены в центр.

Напомним, в июне 2023 года в Екатеринбурге был найден 11-летний мальчик, который ранее пропадал. Его обнаружили неподалеку от дома, где он живет.

Завершены поиски 11-летнего мальчика из Екатеринбурга
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