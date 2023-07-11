Найдены пропавшие четверо воспитанников реабилитационного центра в Ревде

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Самому старшему из пропавших детей 15 лет, а самому младшему — девять. В день пропажи они отпросились из центра погулять и обратно не вернулись, пишет Е1.
9 июля, когда мальчики пропали, их видели в магазине «Магнит» и возле Ревдинского пруда. Воспитательница центра сообщила об исчезновении детей в полицию.
Вскоре воспитанники были найдены и возвращены в центр.
Напомним, в июне 2023 года в Екатеринбурге был найден 11-летний мальчик, который ранее пропадал. Его обнаружили неподалеку от дома, где он живет.