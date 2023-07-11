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Новое 16-этажное общежитие в Екатеринбурге вместит в себя более тысячи студентов

11 июля 2023, 05:02
Фото: Официальный сайт УрФУ
В Екатеринбурге закончилось строительство 16-этажного общежития УрФУ, в котором будут жить более тысячи студентов. 10 июля 2023 года состоялось торжественное открытие.

С 1 сентября 2023 года в общежитие заселятся студенты и аспиранты, а с 10 июля в нем будут жить студенты из других стран, рассказали в пресс-службе УрФУ.

Для проживающих были оборудованы комнаты, в которых студенты смогут проводить свой досуг. Для молодых людей, у которых есть инвалидность, обеспечили комфортные условия на первом этаже.

Кроме того, на всех этажах есть прачечные, оснащенные стиральными машинами, гладильными досками и сушилками. По словам ректора университета Виктора Кокшарова, в общежитии созданы все условия для комфортной жизни и учебы.

Напомним, недавно в Екатеринбурге начали подготовку к строительству кампуса УрФУ мирового уровня. Завершить все работы планируется к 2026 году.

Кампус мирового уровня УрФУ в Екатеринбурге будет построен к 2026 году
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