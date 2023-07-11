Новое 16-этажное общежитие в Екатеринбурге вместит в себя более тысячи студентов

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
С 1 сентября 2023 года в общежитие заселятся студенты и аспиранты, а с 10 июля в нем будут жить студенты из других стран, рассказали в пресс-службе УрФУ.
Для проживающих были оборудованы комнаты, в которых студенты смогут проводить свой досуг. Для молодых людей, у которых есть инвалидность, обеспечили комфортные условия на первом этаже.
Кроме того, на всех этажах есть прачечные, оснащенные стиральными машинами, гладильными досками и сушилками. По словам ректора университета Виктора Кокшарова, в общежитии созданы все условия для комфортной жизни и учебы.
Напомним, недавно в Екатеринбурге начали подготовку к строительству кампуса УрФУ мирового уровня. Завершить все работы планируется к 2026 году.