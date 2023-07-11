После избиения ребенка в детсаду Екатеринбурга начата проверка

Ранее сообщалось, что в детском саду на Уралмаше воспитательница ударила проводом от зарядки телефона ребенка из подготовительной группы. К таким мерам воспитания она прибегла, чтобы успокоить баловавшегося мальчика. В результате у ребенка остался на руке след от удара.