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После избиения ребенка в детсаду Екатеринбурга начата проверка

11 июля 2023, 09:36
Фото: 1MI
Прокуратура начала проверку после избиения ребенка в детсаду Екатеринбурга. Сделала это воспитательница проводом от зарядки телефона.

В пресс-службе ведомства отметили, что известно о случаях избиения нескольких детей. Специалистам предстоит узнать все детали произошедшего. Действиям сотрудников детсада дадут оценку.

Ранее сообщалось, что в детском саду на Уралмаше воспитательница ударила проводом от зарядки телефона ребенка из подготовительной группы. К таким мерам воспитания она прибегла, чтобы успокоить баловавшегося мальчика. В результате у ребенка остался на руке след от удара.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Дети#Проверка#Детсад#Избиение#Происшествия
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