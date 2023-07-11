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Повторное уголовное дело заведено из-за избиения ребенка в свердловском лагере

11 июля 2023, 10:01
Фото: 1MI
Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о причинении телесных травм ребенку, которого избили подростки в лагере в Тугулымском районе Свердловской области.

После этого инцидента уже возбуждалось уголовное дело по ч.1 ст. 116 УК РФ (побои), однако надзорные органы решили отменить постановление о его возбуждении.

Тогда Бастрыкин поручил и. о. главы СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить дело вновь и держать вышестоящих правоохранителей в курсе его расследования.

Помимо этого, он поручил обжаловать решение областной прокуратуры вплоть до Генерального прокурора РФ, сообщает региональный Следственный комитет.

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#Александр Бастрыкин#Дети#Ребенок#Избиение#Лагерь#Происшествия#Свердловская область#Елена Озерова
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