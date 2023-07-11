Повторное уголовное дело заведено из-за избиения ребенка в свердловском лагере

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:07
После этого инцидента уже возбуждалось уголовное дело по ч.1 ст. 116 УК РФ (побои), однако надзорные органы решили отменить постановление о его возбуждении.
Тогда Бастрыкин поручил и. о. главы СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить дело вновь и держать вышестоящих правоохранителей в курсе его расследования.
Помимо этого, он поручил обжаловать решение областной прокуратуры вплоть до Генерального прокурора РФ, сообщает региональный Следственный комитет.