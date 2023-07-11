Представители Казахстана показали «цифровой алкоголь» на ИННОПРОМ в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Попробовать инновационную разработку можно было на стенде Казахстана всем желающим. На человека надеваются специальные наушники, от которых исходит небольшой ток, воздействующий на нерв, и человек испытывает несильное головокружение, пишет РБК.
Также у «цифрового алкоголя» есть режимы с музыкой и не вызывающие головокружение. По словам разработчиков, данный прибор помогает расслабиться в течение трех минут. При этом злоупотреблять им не нужно, хотя привыкания процедура не вызывает.
В настоящее время новое достижение техники проходит исследования в Алма-Атинском университете. Когда все испытания будут завершены, его зарегистрируют как медицинское оснащение для комнат релаксации.
Напомним, выставка ИННОПРОМ будет длиться до 13 июля 2023 года. Кроме представителей Казахстана, на мероприятие прибыли премьер-министр Беларуси и председатель российского правительства Михаил Мишустин.