Прокуратура Ревды заинтересовалась ДТП с 3 пострадавшими подростками на велосипедах

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:57
Проверка была организована сотрудниками полиции, в ходе которой будут установлены точные обстоятельства и причины происшествия, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
Напомним, ДТП случилось 8 июля 2023 года. Мальчики, ехавшие на велосипедах, остановились на обочине, чтобы попить воды. В этот момент их сбил водитель автомобиля Lada Priora.
Компанию с полученными переломами и сотрясением мозга доставили в больницу. По предварительной версии, водитель уснул за рулем и потерял контроль над управлением транспорта.