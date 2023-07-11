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Прокуратура Ревды заинтересовалась ДТП с 3 пострадавшими подростками на велосипедах

11 июля 2023, 06:57
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Прокуратура взяла на контроль проверку по факту дорожной аварии под Ревдой, в которой пострадали трое подростков-велосипедистов.

Проверка была организована сотрудниками полиции, в ходе которой будут установлены точные обстоятельства и причины происшествия, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Напомним, ДТП случилось 8 июля 2023 года. Мальчики, ехавшие на велосипедах, остановились на обочине, чтобы попить воды. В этот момент их сбил водитель автомобиля Lada Priora.

Компанию с полученными переломами и сотрясением мозга доставили в больницу. По предварительной версии, водитель уснул за рулем и потерял контроль над управлением транспорта.

Уснувший водитель за рулем под Ревдой сбил троих подростков-велосипедистов
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#Прокуратура#Велосипед#ДТП#Инцидент#18+#Дети#Больница#Пострадавшие#Подростки#Водитель#Происшествия#Свердловская область#Ревда#Елизавета Зиборова
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