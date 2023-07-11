Пьяные родители спали: годовалый ребенок выпал из окна многоэтажки в Екатеринбурге

Сообщение о происшествии поступило в полицию 10 июля в вечернее время. В комнате общежития проживают четыре человека: женщина с сожителем и двое детей 2000 и 2022 годов рождения. Все они находились в помещении. Взрослые спали после употребления спиртного, а младший ребенок через диван забрался на открытое окно и выпал.