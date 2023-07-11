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Пьяные родители спали: годовалый ребенок выпал из окна многоэтажки в Екатеринбурге

11 июля 2023, 09:05
Фото: 1MI
Годовалый мальчик выпал из окна общежития на улице Титова в Екатеринбурге, пока его пьяные родители спали. Ребенок остался жив и госпитализирован в больницу.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 10 июля в вечернее время. В комнате общежития проживают четыре человека: женщина с сожителем и двое детей 2000 и 2022 годов рождения. Все они находились в помещении. Взрослые спали после употребления спиртного, а младший ребенок через диван забрался на открытое окно и выпал.

Мальчик получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Старшая девочка также доставлена в медучреждение. Мать и отчим привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Сотрудники следственного комитета начали проверку по факту происшествия, они опрашивают свидетелей и соседей, а также устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Ребенок выпал из окна в Новоуральске
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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Ребенок#Окно#Выпал#Следственный комитет#Происшествия
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