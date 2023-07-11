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Ребенку оторвало палец в ДТП на въезде в Пермь

11 июля 2023, 14:09
Фото: 1MI
На въезде в Перми произошло ДТП, результатом которого стало пять травмированных детей, одному из которых оторвало палец.

Это случилось на трассе М7 под Пермью. Автомобилист на машине «Волга» врезался в Lada в тот момент, когда автомобиль стоят на светофоре, пишет «Ural Mash».

От столкновения машина отлетела в КамАЗ. Вся семья, находящаяся в машине, травмировалась. Младшему ребенку, которому семь лет, диагностировали гематому.

У остальных членов семьи сотрясения, разного рода раны, переломы, разрывы. Старшему ребенку оторвало палец на ноге. Все пострадавшие сейчас находятся в больнице Большой Сосновы.

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#Елена Озерова#ДТП#Авария#ДТП с участием детей#Происшествия
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