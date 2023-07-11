Ребенку оторвало палец в ДТП на въезде в Пермь

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Это случилось на трассе М7 под Пермью. Автомобилист на машине «Волга» врезался в Lada в тот момент, когда автомобиль стоят на светофоре, пишет «Ural Mash».
От столкновения машина отлетела в КамАЗ. Вся семья, находящаяся в машине, травмировалась. Младшему ребенку, которому семь лет, диагностировали гематому.
У остальных членов семьи сотрясения, разного рода раны, переломы, разрывы. Старшему ребенку оторвало палец на ноге. Все пострадавшие сейчас находятся в больнице Большой Сосновы.