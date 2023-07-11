Родителей призвали напомнить детям о безопасности на железной дороге

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
В связи с этим, в ведомстве призвали родителей напомнить детям правила безопасности на железнодорожном транспорте, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Важно научить детей переходить железную дорогу только по специально оборудованным пешеходным переходам, мостам и тоннелям. Также следует объяснить им, что необходимо соблюдать светофоры и звуковую сигнализацию, не отвлекаться на телефоны, не восходить на крыши вагонов, не прыгать в них, не касаться проводов, не играть на железнодорожных путях и платформах.
Министерство транспорта Подмосковья подчеркнуло, что длина тормозного пути поезда может достигать одного километра и зависит от скорости и веса состава. Поэтому остановить поезд мгновенно невозможно. Родители и взрослые должны активно принимать участие в обучении детей правилам безопасности на железной дороге, чтобы предотвратить трагические случаи.