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Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Родителей призвали напомнить детям о безопасности на железной дороге

11 июля 2023, 11:17
Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщила, что более половины случаев с летальным исходом на железной дороге в регионе происходят из-за нарушения правил перехода через пути.

В связи с этим, в ведомстве призвали родителей напомнить детям правила безопасности на железнодорожном транспорте, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Важно научить детей переходить железную дорогу только по специально оборудованным пешеходным переходам, мостам и тоннелям. Также следует объяснить им, что необходимо соблюдать светофоры и звуковую сигнализацию, не отвлекаться на телефоны, не восходить на крыши вагонов, не прыгать в них, не касаться проводов, не играть на железнодорожных путях и платформах.

Министерство транспорта Подмосковья подчеркнуло, что длина тормозного пути поезда может достигать одного километра и зависит от скорости и веса состава. Поэтому остановить поезд мгновенно невозможно. Родители и взрослые должны активно принимать участие в обучении детей правилам безопасности на железной дороге, чтобы предотвратить трагические случаи.

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