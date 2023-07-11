Родителей призвали напомнить детям о безопасности на железной дороге

Важно научить детей переходить железную дорогу только по специально оборудованным пешеходным переходам, мостам и тоннелям. Также следует объяснить им, что необходимо соблюдать светофоры и звуковую сигнализацию, не отвлекаться на телефоны, не восходить на крыши вагонов, не прыгать в них, не касаться проводов, не играть на железнодорожных путях и платформах.