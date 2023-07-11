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Сотрудники отстранены от работы из-за прививок в институте в Екатеринбурге

11 июля 2023, 12:45
Фото: 1MI
В Институте развития образования в Екатеринбурге 48 человек отстранили от работы. то произошло из-за того, что они не сделали прививки от кори.

Сотрудники университета занимаются повышением квалификации учителей и профессиональной переподготовкой, пишет Е1. Недавно, по их данным, ректор учреждения подписал документ, согласно которому, есть список сотрудников, которых не допущены к дальнейшей деятельности.

Причина — непредоставление документа о вакцинации от кори, либо справки о противопоказаниях к вакцинации.

В документе сказано, что учителей нельзя допускать к работе до «нормализации эпидобстановки» или предоставления справки.

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#Елена Озерова#Корь#Вакцинация#Институт#Сотрудники#Работа#Происшествия#Екатеринбург
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