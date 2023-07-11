Сотрудники отстранены от работы из-за прививок в институте в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Сотрудники университета занимаются повышением квалификации учителей и профессиональной переподготовкой, пишет Е1. Недавно, по их данным, ректор учреждения подписал документ, согласно которому, есть список сотрудников, которых не допущены к дальнейшей деятельности.
Причина — непредоставление документа о вакцинации от кори, либо справки о противопоказаниях к вакцинации.
В документе сказано, что учителей нельзя допускать к работе до «нормализации эпидобстановки» или предоставления справки.